影／陳晨威、啾啾登記新婚才過1個月 驚喜宣布懷孕將迎小公主

[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

去年（2025）12月，樂天桃猿外野手陳晨威閃電求婚中信兄弟啦啦隊成員啾啾（Julia），隔天兩人隨即現身戶政事務所完成合法夫妻登記，當時就被懷疑是否有喜。如今夫妻倆宣布懷孕，並在9日集結親朋好友們，舉辦性別派對，戳破氣球揭曉肚子中的寶寶是女生，驚喜宣布即將升格成為新手爸媽，開心的模樣全被好友們紀錄下來。

事後啾啾PO文透露，陳晨威非常想要女兒，就連12月生日時，也許願希望寶寶是女生，相較之下，她本人並沒有特別希望生男生或女生，如今家中將迎來小公主，讓啾啾興奮表示「緊張又期待」。

