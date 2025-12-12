影／陳穆寬總院長破例加碼感謝 彰基護理好聲音總獎金飆破30萬

▲彰基11日晚間變身大型舞台，第二屆「彰基護理好聲音」熱力開唱，現場宛如演唱會般嗨翻全場，尖叫聲不斷。（圖／彰化基督教醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰基醫學中心昨（11）日晚間變身大型舞台，第二屆「彰基護理好聲音」熱力開唱，現場宛如演唱會般嗨翻全場，尖叫聲不斷。來自彰基體系各院區的護理人員以歌聲展現專業外的另一面，在燈光與掌聲中唱出美妙的歌聲，將工作背後的壓力與忙碌的心情，透過歌聲讓心中得到很好的抒發。

今年活動全面升級，首次開放二基、員基、漢基、鹿基及南基等院區共同參與，報名情況踴躍。原定決賽12位名額，因初賽表現亮眼、實力相當，主辦單位臨時加碼至20名決賽者，除了前三名的獎金非常優渥，還有一名人氣獎之外，陳穆寬總院長又再現塲加碼，為遺珠之憾的參賽者，每位獎金再加碼5000元，總獎金突破30萬元，吸引不少護理人員笑稱「比上綜藝節目還刺激」。

彰基總院長陳穆寬教授表示，彰基去年首次舉辦第一屆「彰基護理好聲音」後佳評如潮。今年第二屆「彰基護理好聲音」活動，由總院與各分院護理師們共同參與，從眾多參賽者中選出前20強，競爭相當激烈。陳穆寬總院長於活動中致詞指出，彰基擁有四千多名護理人員，每一位都是「最美麗、最認真、最有愛心」的醫療夥伴。他感謝所有護理同仁不管颳風下雨、小夜大夜，皆以滿滿的愛與笑容照護病患，形容他們如同「來到彰基的天使」。

陳穆寬總院長分享他早上六點多巡視各病房時，許多未能入圍的同仁仍以行動支持活動，展現團隊精神。他再次向所有護理人員表達深深謝意，並期盼活動順利圓滿。

此次比賽評審陣容星光熠熠，包括金曲製作人黎明鑫（阿火）、資深製作人韓羅賢及音樂人 Presto’C（PC）擔任評審，由歌手翁彤薰（Lavi）擔任開場嘉賓，一開口便讓觀眾驚呼連連，現場氣氛瞬間升溫。經過每位的精彩演唱，評審形容，今年選手水準明顯提高，直呼大家的歌唱技巧越來越厲害了。

除了舞台上的亮點，彰基近年也積極打造友善護理職場。護理部主任李雅文指出，院方推動「健康台灣深耕計畫」、成立「護理全人小組」，透過足療、芳療、按摩與靜心等 NPI 活動協助同仁紓壓；「護昕團契」成立兩年來亦規劃多項心靈療癒課程，陪伴護理人員在高壓工作中找到情緒出口。她期盼參賽者藉由歌聲結識同好、留下美好回憶，同時感謝陳穆寬總院長持續投資護理、推動友善職場，使「彰基護理好聲音」成為如此溫暖而有意義的活動。

評審黎明鑫老師以唱片製作人的視角分享，他表示歌唱最動人的核心在於「心中有愛」。看到彰基以「耶穌為門徒洗腳」為意象的 LOGO，他深受感動，也因此更能理解為何參賽者的演出如此真誠。黎老師說，音準等技巧後製都能修正，但唯有來自內心的情感與生命力無法偽造，而這正是能觸動聽眾的關鍵。本次參賽者皆以真心選擇能與自己共鳴的歌曲，讓作品呈現出自然且真摯的感染力。

院方表示，「彰基護理好聲音」不僅是歌唱比賽，更是向護理人員致敬的音樂盛會。透過歌聲凝聚團隊，也讓大眾看見護理專業的柔軟與堅韌。院方並呼籲社會持續支持護理專業工作，讓這份「護理好聲音」不只響在舞台上，更在每一次照護中成為陪伴病患的力量。