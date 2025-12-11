影／陳素月初選倒數衝刺展強大動員力 「千人車貼」化身行動看板力挺

▲民進黨彰化縣長擬參選人陳素月今日舉行「千人車貼，唯一支持陳素月」記者會，貼上醒目的「唯一支持陳素月」專屬車貼，幫素月宣傳。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】民進黨彰化縣長黨內初選進入最後白熱化階段，參選人陳素月今（11）日舉行「千人車貼，唯一支持陳素月」記者會，現場集結超過百輛轎車與計程車，貼上醒目的「唯一支持陳素月」專屬車貼，場面壯觀。除了各地鄉親熱情響應，國策顧問陳永昌總會長、前溪湖鎮長楊福建與彰化縣計程車商業同業公會理事長洪照勳等重量級貴賓更到場力挺，展現陳素月的超強凝聚力。

陳素月表示，近來跑行程時，許多熱情的鄉親不斷關心：「妳的廣告看板太少了，宣傳不夠？要加強！」於是團隊設計了這款高辨識度的車貼。希望支持者的車子能化身為行動看板，幫素月宣傳。陳素月感性地說：「我一個人的腳步有限，但有大家當我的分身，幫忙宣傳，就能讓更多人認識素月，進而支持素月。」

廣告 廣告

▲今日現場集結超過百輛轎車與計程車，貼上醒目的「唯一支持陳素月」專屬車貼，場面壯觀。（記者林明佑翻攝）

今日站台陣容堅強，彰化縣計程車商業同業公會理事長洪照勳親自率領運將大哥大姐到場力挺，洪照勳強調，要讓「有政績、會做事」的陳素月當縣長，彰化要改變，就挺陳素月！國策顧問陳永昌總會長則以精準眼光分析：「我看來看去，最有機會代表民進黨贏回彰化縣的就是陳素月！」前溪湖鎮長楊福建也現身說法，大讚陳素月服務不分區域，「陳素月除了自己選區，還協助處理埔鹽、溪湖、埔心的陳情，為大家爭取很多建設，這種骨力，我唯一支持！」

▲現場支持者隨後齊聲高喊「千人車貼，唯一支持陳素月」，車隊隨即出發返回各地，將支持的力量擴散至全彰化。（記者林明佑翻攝）

面對即將到來的電話民調，陳素月表示，這場初選就像一百公尺賽跑，現在已經進入最後十公尺，是最關鍵也最激烈的時刻。她懇請所有在路上看到車貼、認同她過去服務成績的鄉親，將這份支持轉化為具體行動。

現場支持者隨後齊聲高喊「千人車貼，唯一支持陳素月」，車隊隨即出發返回各地，將支持的力量擴散至全彰化。支持者將愛車化身為「行動看板」，象徵「有政績會做事」的骨力團隊，載著對「彰化加速、幸福耀進」的期待，深入彰化的大街小巷。

陳素月再次呼籲，下週一(15日)到週四(18日)是民進黨民調執行的時間，請大家晚上留在家中，幫素月顧電話，接到電話，請回答「唯一支持陳素月」，堅定支持最了解彰化、服務最紮實的陳素月，讓陳素月代表民進黨，帶領彰化重返榮耀。