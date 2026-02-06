影／陳素月彰化市場發聯名春聯 總統府加持向鄉親拜早年

▲彰化縣長參選人陳素月今日上午前往彰化市三民市場與民生市場發放「陳素月與總統府聯名春聯」，提前向民眾拜早年，不少採買民眾熱情索取。

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】農曆春節將至，彰化縣長參選人陳素月今（6）日上午前往彰化市三民市場與民生市場發放「陳素月與總統府聯名春聯」，提前向民眾拜早年，不少採買民眾熱情索取，現場洋溢濃厚年節氣氛。

彰化縣長參選人陳素月表示，向各位鄉親拜個早年，下週六即將迎來農曆新年，今天特別與立委黃秀芳，以及多位彰化地區民意代表與黨公職同仁一同前往三民市場發放春聯，包括彰化市長林世賢、市長參選人黃柏瑜、縣議員李成濟、楊子賢、莊陞漢，以及彰化市民代表楊雅鈞等人，向民眾送上新春祝福。

陳素月說，此次發放的是總統、立委黃秀芳與她的聯名春聯，祝福所有鄉親在新的一年「馬」上行大運、「馬」上發財、「馬」上好運。