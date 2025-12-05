影／陳素月縣長擬參選人與多位民代齊力拜票 積極爭取民進黨提名

▲2026年彰化縣長選舉備受關注，彰化縣長擬參選人陳素月與今日清晨7點與縣內多位議員、代表同步於全縣8個行政區站路口，與通勤民眾熱情揮手問早，展現「遍地開花」的強大團隊氣勢。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】2026年彰化縣長選舉備受關注，彰化縣長擬參選人陳素月與今（5）日清晨7點與縣內多位議員、代表同步於全縣8個行政區站路口，與通勤民眾熱情揮手問早，展現「遍地開花」的強大團隊氣勢。民進黨內共有四位人士投入提名角逐，將採「類初選」模式，在12月15日至18日期間擇一日進行電話民調。陳素月強調她有信心透過8個分局區「遍地開花站路口」一定可以爭取縣民支持、提升能見度。

今日站路口行動由陳素月縣長擬參選人領軍，分別與彰化市楊子賢議員、鹿港藍駿宇議員、員林張欣倩議員、溪湖劉珊伶議員、田中詹琬惠議員、二林洪騰明議員、北斗黃偉志代表及和美的特助周冠豪分頭出擊，在主要路口向縣民朋友積極推薦「民進黨縣長初選唯一支持陳素月」。

陳素月表示，彰化需要一位熟悉地方、了解縣政需求、願意為下一代努力打拚的縣長，她過去在中央、地方累積完整政治歷練，未來若有機會擔任縣長，一定會全力推動地方建設，讓彰化不再被邊緣化。她也呼籲支持者屆時接到民調電話時，懇請回答「唯一支持陳素月」，讓彰化迎來真正的改變。

民調結果將決定民進黨2026彰化縣長提名人選，儘管選戰進入白熱化階段，陳素月仍維持一貫的基調，勤走基層、傾聽民意，積極爭取鄉親支持，一起為彰化的未來努力。