影／陳素月走入鹿港第一市場掃街拜票 爭取彰化縣長民調唯一支持

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】民進黨彰化縣長擬參選人陳素月今（27）日上午前往鹿港第一市場掃街拜票，福興鄉長蔣煙燈、議員藍駿宇、劉珊伶、張欣倩等人陪同，一行人向攤商與民眾爭取12月15日至18日接到電話民調「唯一支持陳素月」。掃街過程中，陳素月多次聽到民眾熱情加油，讓她直呼相當感動。

陳素月表示，黨內縣長提名即將進入民調階段，她強調自己深耕地方多年，希望鄉親在接到民調電話時，能給她爭取提名的機會。鹿港是文化底蘊深厚的古都，市場平日人潮就相當旺盛，地方美食、伴手禮與古蹟觀光都是吸引外地客的重要資產。未來若有機會擔任縣長，將優先改善鹿港地區的公共建設，包括長期困擾地方的交通停車問題及豪大雨積淹水情形，盼能提升觀光與生活品質，使鹿港小鎮更具競爭力。

福興鄉長蔣煙燈表示，民進黨這次有4名黨內人士角逐提名，但陳素月基層紮實、選民服務到位，是他心目中國家的理想人選。鹿港需要一位有擔當、有規劃的縣長，帶動鹿港及周邊鄉鎮共榮發展，希望民進黨能提名最能帶動彰化未來的人選。

議員藍駿宇表示，陳素月在立法院服務多年，是彰化縣內最資深的民代，熟悉地方需求，過去也協助鹿港爭取多項建設。他認為，南北彰化的政治版圖須整合，唯有提名陳素月，最能兼顧全縣平衡發展，呼籲12月15日至18日民調進行時，鄉親若接到電話，「縣長民調唯一支持陳素月」。