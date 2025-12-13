影／陳素月霸氣「揪團」 12小時籌募近30萬元 助「寒士吃飽30」活動

▲陳素月霸氣「揪團」 12小時籌募近30萬元，助「寒士吃飽30」活動。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】一名不願具名的彰化鄉親，親至服務處向立委陳素月表示「因為看了廖筱君的台灣PLUS～探索陳素月的政治軌跡專訪，覺得素月真誠、有在做事！值得信任！」因此希望透過素月捐款助弱勢。

立委陳素月接受鄉親託付的10萬元善款後，隨即由團隊聯繫創世基金會彰化分會，希望為這筆愛心善款做最有效的運用，一問之下才發現，今年「第36屆寒士吃飽30—送禮到家」活動，募集不如預期，陳素月當下決定「既然要幫，就幫到底！」，不僅轉交這10萬元，更希望以此拋磚引玉，號召更多人來響應，她隨即開始透過一通通電話、一個個訊息，聯繫長期熱心公益的好友與團體。

▲創世基金會總會督導林月卿特地南下代表受贈，直呼彰化人真的很有愛。（記者林明佑翻攝）

彰化人的熱情果然不負眾望，員林禪寺、合贏管理顧問有限公司、財團法人翁成教育文化藝術基金會、帝爺行善團、彰化縣玉聖社會服務關懷協會、社團法人彰化縣福田慈善會、社團法人彰化縣代明慈善會等慈善團體二話不說，立刻熱血響應，短短12小時便籌募到近30萬元的善款。

13日在創世基金會彰化分會舉辦的捐贈儀式上，充滿了溫馨笑聲，創世基金會總會督導林月卿特地南下代表受贈，直呼彰化人真的很有愛。現場更有一段感人插曲，前彰化縣政府社會處長黃淑娟原有要事必須北上，但得知陳素月委員為了這筆善款如此奔波，深受感動，因此特地排開行程，留下來見證這份愛的匯聚。

陳素月表示，感謝神秘客的信任並有機會能拋磚引玉找到更多有愛的人，更感謝所有好友的義氣相挺。呼籲大家在行有餘力時，也能捐助基金會常年服務經費或衛生用品物資(紙尿布、看護墊、衛生紙等)，邀請大家讓這股暖流延續下去。