影／陳綢阿嬤社會福利基金會更名揭牌 陳綢阿嬤故事館正式啟用

▲賴清德總統出席陳綢阿嬤社會福利基金會更名揭牌暨陳綢阿嬤故事館開幕活動。（圖／記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】為延續關懷弱勢青少年的初心，原「財團法人良顯堂社會福利基金會」正式更名為「財團法人陳綢阿嬤社會福利基金會」，並同步成立「成熟阿嬤故事館」，於2月7日舉辦更名揭牌暨故事館開幕活動，透過制度承接與公共空間的開放，系統化呈現阿嬤一生行善與無私奉獻的歷程，期盼凝聚更多社會力量，共同守護那些最需要被接住的孩子。

陳綢阿嬤數十年來以最樸實卻堅定的方式，投入照顧無依、受創、觸法及中輟的孩子，陪伴無數生命走過人生最不安、最脆弱的時刻。基金會表示，此次更名不僅是組織名稱的轉換，更象徵使命與責任的延續，透過以阿嬤之名重新出發，邀請社會再次認識阿嬤的精神，並讓這份溫柔而堅定的陪伴，持續在世代之間傳承。

▲賴清德總統表示，成熟阿嬤故事館不僅是一處紀念空間，更是一個公共教育與對話的平台，透過阿嬤的生命故事與孩子們的成長歷程，邀請社會看見那些經常被忽略、卻最需要被理解的生命經驗，並將阿嬤的精神一代一代傳承下去。（圖／記者蘇彩娥攝）

基金會董事長吳明賢表示，阿嬤一生致力於關懷來自弱勢與功能失衡家庭的孩子，始終相信孩子來到世上無法選擇家庭，社會有責任在他們最需要的時候伸出手、給予陪伴與照顧。部分青少年因成長環境不穩定而產生偏差行為，基金會長年以愛與包容陪伴這些孩子，協助他們重新找回方向，順利回歸社會生活。儘管阿嬤已於三年前離世，但她的精神仍深植團隊與孩子心中，故事館的成立，正是為了完整呈現阿嬤五十多年來的善行與生命軌跡，讓更多人理解並延續這份溫暖。

▲陳綢阿嬤故事館合影。（圖／記者蘇彩娥攝）

吳明賢指出，「回到阿嬤家坐坐」不僅是一句邀請，更是一種象徵，代表持續且不間斷的陪伴。他期盼透過故事館的導覽與教育推廣，讓社會大眾走進阿嬤的生命故事，也能在孩子成長的過程中，成為一段溫柔而重要的力量。他相信，只要社會願意多給孩子一份理解與支持，就能為他們創造更美好的未來，這也是成立成熟阿嬤故事館最核心的初衷。

▲陳綢阿嬤社會福利基金會更名揭牌暨陳綢阿嬤故事館開幕活動團體演奏。（圖／記者蘇彩娥攝）

活動當天，賴清德總統親臨現場，表達對兒少社會福利議題的高度重視。賴總統指出，孩子能否好好長大，從來不是個人的責任，而是整個社會是否願意共同承擔的結果。他表示，成熟阿嬤故事館不僅是一處紀念空間，更是一個公共教育與對話的平台，透過阿嬤的生命故事與孩子們的成長歷程，邀請社會看見那些經常被忽略、卻最需要被理解的生命經驗，並將阿嬤的精神一代一代傳承下去。賴總統也肯定基金會多年來以實際行動實踐「陪伴」的精神，期許未來在公私協力下，讓關懷走得更長、更遠。

▲參觀陳綢阿嬤故事館。（圖／記者蘇彩娥攝）

縣議員陳宜君表示，陳綢阿嬤為社會樹立了關懷青少年的最佳典範，特別是在陪伴中輟生與問題家庭孩子方面，展現無私包容與獨特的教育智慧。她引用阿嬤常說的一句話：「與其栽培三個大學生，不如好好把一個壞孩子導正過來。」強調孩子若能在成長過程中感受到溫暖與陪伴，將建立穩定與自信，也能減少未來社會問題的發生。她呼籲政府與社會各界以阿嬤精神為典範，持續強化青少年陪伴與支持資源，為社會打造更穩定的未來。

Feeling18 18度C董事長茆晉日牂表示，陳綢阿嬤故事館的落成，象徵善的循環與愛的延續。多年來追隨阿嬤腳步投入社會關懷，特別關注中輟與弱勢青少年。他也分享，阿嬤六年前推動成立的「靠山咖哩」，歷經疫情衝擊後重新整合，預計於今年5月在台灣地理中心碑設立旗艦店，希望透過餐飲空間，成為青少年在人生低谷時的重要靠山，陪伴他們成長、不再孤單。

當天與會貴賓除賴清德總統外，尚包括立法委員林月琴、法務部政務次長黃世杰、衛福部政務次長呂建德、行政院中部聯合服務中心執行長陳錦倫、財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會總經理葉仁創、埔里鎮長廖志城，以及多位產官學界代表，共同見證基金會更名與故事館啟用的重要時刻。現場並播放陳綢阿嬤追思會影片，氣氛莊重感人，喚起眾人對阿嬤精神的深刻懷念。

除白天揭牌與開幕儀式外，基金會晚間於埔里金都餐廳舉辦「因為有您・藝心相伴」感恩餐會。基金會表示，餐會不僅為募款活動，更希望透過實際行動，教會孩子感恩與連結，讓善意被接住、再回饋給社會。餐會中特別拍賣一位已離院、現為專業影像工作者的安置少年，其捐出求學時期創作的畫作，拍賣所得將全數作為陳綢兒少家園孩子們的教育與成長照顧基金，成為善的循環最真實的見證。

此外，該次募款活動亦獲得醫師、中醫師與牙醫師公會全聯會的熱情支持，透過認桌捐贈的具體行動，展現專業社群與社會服務之間的深度連結。基金會表示，未來將持續以陳綢阿嬤的精神為核心，透過故事館與多元行動，串聯更多善意與資源，讓愛與陪伴在社會中持續擴散，守護每一個需要被看見的孩子。