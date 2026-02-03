(影)陳見賢遭控「二清專案」流氓 發言人澄清是「一清」綠委諷：是誠實還是天兵？
[Newtalk新聞] 國民黨新竹縣長提名掀內戰，立委徐欣瑩開嗆對手、現任竹縣副縣長陳見賢有黑道背景、是「二清專案」的管訓流氓，陳見賢辦公室發言人田芮熙出面澄清，陳見賢當時是「一清專案」不是「二清專案」。對此，民進黨立委王定宇直呼，是「以毒攻毒」嗎？這位發言人是吃了誠實豆沙包？還是天兵？
徐欣瑩質疑陳見賢操縱黨務「球員兼裁判」、黑箱運作等，陳見賢2日辭去國民黨新竹縣黨部主委，卻遭爆料曾是二清管訓流氓，陳見賢發言人田芮熙回應「鄭重的澄清不是二清，他當時是叫做一清，既然我們看到了這一段區間，一清跟二清的時間差這麼多，不應該混為一談。」
對此，王定宇2日發文嘲諷，陳見賢發言人田芮熙澄清的方式，可以說是「以毒攻毒」嗎？「這位發言人是吃了誠實豆沙包？或是天兵一枚？」
此外，財經網紅胡采蘋也透過臉書直呼「我的天老爺，這是什麼超天才澄清，當初蔣經國抓一清專案那都是全台首惡」，一清專案是全員惡人好嗎，幫老闆澄清老闆不是小流氓，是全台一清首惡，這是？
網友紛紛留言狠酸「一清專案掃得都是江湖中的大哥等級的角色，二清三清則主要是殘餘勢力跟小流氓為主，因此說陳見賢是二清進去那是對他江湖地位的一種侮辱」、「一清都大尾的，二清只是小嘍囉」、「自爆系花瓶嗎？」、「想到他應該會當選就哭了。但是想到這是新竹縣民應得的，又笑了」。
老農下跪反對焚化爐 他轟許淑華冷血！強徵民地、硬闖環評 這是哪門子多數贊成？
黃國昌喊「給我4年、我說到做到」 她轟： 咆哮問政與情緒控管 給他一天都嫌多
