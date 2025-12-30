影/陸今圍台軍演實彈射擊 國防部：偵獲71架次軍機、27枚多管火箭

大陸解放軍東部戰區自29日起連2天進行「正義使命-2025」圍台軍演，國防部今（30）日下午召開記者會，其中首日共偵獲對岸130架次戰機，今日則是到下午3點為止偵獲71架次，其中對岸在福建平潭分別向基隆北邊及台南、高雄以西，對我海空域發射27枚多管火箭，國防部立即啟動戰備操演，有效應對共軍升級衝突的威脅情勢。

國防部召開「國軍針對中共實彈軍演應處作為」臨時記者會。（圖／中天新聞，人物為 現任國防部發言人兼任政務辦公室中將主任 ）

國防部下午召開「國軍針對中共實彈軍演應處作為」臨時記者會，針對大陸此次軍演進行報告。國防部表示，對岸在我周邊海域從事針對性軍演，從昨天到下午4點，昨天早上7點半中共東部戰區聲稱在台灣周邊海空域實施對台軍演，接著海事局公告在今天早上8點到下午6點，一共開設7個演訓區域

國防部指出，昨日共偵獲130架次對岸軍機，其中90架次越過海峽中線，分別進入我北部、中部、西南及東部空域；今日截至下午3點為止偵獲71架次共機，其中35架次逾越中線進入北部、中部及西南空域。

海域部分，昨日偵獲對岸14艘軍艦，其中11艘進入我24海里範圍；另外，昨日也偵獲公務船（海警船）14艘，其中8艘進入我國24海里（包含外離島）。今日則偵獲對岸13艘軍艦，其中11艘進入我24海里範圍；今日也偵獲公務船15艘，其中海警船11艘、公務船4艘，共8艘進入我國24海里（包含外離島）。

另外，我方也偵查到對岸實施多管火箭射擊，對岸在今日上午9點至下午1點，從福建平潭分別向基隆北邊的第一區及臺南高雄以西的第三區實施多管火箭射擊，共計發射27枚多管火箭，分兩次進行。我軍昨日也偵獲西太平洋有一股由約四艘兩棲攻擊艦組成的編隊，今日該股兵力仍維持在西太平洋位置。

國防部偵搜到對岸本次軍演的情況。（圖／中天新聞）

國軍應變措施部分，國防部表示，對岸軍演宣布時，國軍立即開設應變中心並及時應處。國軍按照聯合作戰指揮機制，整合了海巡人員，共同應對近期基建的動態。同時開設各級指揮所，確保有效運作。

此外，國軍啟動立即備戰操演，各級部隊實施重要關鍵基礎設施及重要防務目標的防護演練。同時還執行在營部隊的戰備裝載、疏散機動整備及阻絕預製等準備工作。

國防部還提到，對岸本次針對性軍演不僅恫嚇臺灣，也嚴重影響國際航安。根據交通部民航局資料，今日過境飛航情報區的受影響航班達941班次。民航局必須採取預防性調整，以因應演習區內的國際航班。此外，演習區內仍有一定數量的商船及漁船正在作業，面臨潛在風險。

情次室次長謝日升中將。（圖／中天新聞）

國防部強調，實彈射擊這種高度挑釁冒進的行為，不僅破壞區域和平穩定，也對國際航運貿易和飛航安全造成嚴重影響。國軍的應對原則，則是秉持總統不升高衝突、不挑起爭端的原則，沉著冷靜面對威脅，堅定守護國家安全與民主自由。

