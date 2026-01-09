影/陸商務部「組合拳」痛擊日本！張延廷驚呼：出手有點晚了

日本首相高市早苗「台灣有事」風波持續延燒，大陸商務部日前接連發布兩項公告，皆衝著日本而來，但退將張延廷直呼「晚了」，他認為，日本長期採取「以美抗中」，背後有美國撐腰，使日本具備「高度底氣」。

張延廷在中天節目《全球大視野》表示，大陸在對日政策慢了一步，若早在2025年就針對日本經濟與科技進行策略部署，效果可能更明顯，「中國大陸對日本實施的重稀土措施會有影響，但日本有充足的國庫存量，也能尋找替代來源，如馬來西亞、泰國、澳洲等。短期內，制裁效果有限。」

針對日本與區域盟友的布局，張延廷說，高市的策略在於拉攏台灣及其他印太國家，形成對抗中國大陸的聯盟，「高市要拉朋友，南韓、台灣都在名單上，菲律賓也是。這些都是潛在墊背力量，能在區域局勢中支撐日本的立場。」

日本國內政治方面，張延廷認為，立憲民主黨提出的不信任案對高市實際影響有限，主要是政治動作，「這個不信任案雷聲大雨點小，美國在後面撐著，高市還計畫訪問美國，得到川普政府認可。短期內，這個政治壓力對她影響有限。」

