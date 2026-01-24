影/陸女打麻將出老千！帶透視隱形眼鏡被當場摳出 辯稱：我都輸

周潤發經典電影《賭神》中曾出現具透視功能的「隱形眼鏡」，竟在現實中真實出現。近日大陸網路流傳一段影片，一名女子在打麻將時，配戴特殊隱形眼鏡「出老千」被抓，同桌幾人將女子抓住並報警。女子竟稱，雖然配戴透視眼鏡，但我也輸了。

一名女子在打麻將時配戴特殊隱形眼鏡「出老千」被抓。 （圖／翻攝《大河報》）

據《大河報》23日報導，近日網路流傳一段影片引發熱議。一名女子在打麻將時配戴特殊隱形眼鏡「出老千」被抓。影片中可見，一名男子將該名出老千女子眼中的特殊隱形眼鏡摘出，並叫其不要反抗。另一名女子則稱已經報警。出老千女子面露無奈辯稱「我也輸了」。

此事引發網路熱議。不少網友驚呼表示，沒想到現實真有這種手法。也有網友表示「以後不能打麻將了」、「太恐怖了，還有這樣操作」。

嫌疑人透過藥水在麻將牌上印上特殊印記以取勝。 （圖／翻攝《大河報》）

實際上，據《央視》此前報導，重慶酉陽警方在一次行動中，即繳獲了十餘副作弊麻將，記者用麻將作弊工具測試了透視麻將的效果，揭開只贏不輸的作弊真相。從表面上看，這些麻將和普通麻將沒有區別。然而，當民警把黃光鏡片放在手機鏡頭上模擬人的眼睛，就能清清楚楚看到每塊麻將牌都標好了對應的數字，這些正是嫌疑人用藥水在麻將牌上印上去的特殊印記，借此，戴著特殊隱形眼鏡的嫌疑人就能成為只贏不輸的「賭神」。

法律專家指出，打牌默認規則是公平博弈，而通過欺詐手段操控賭局本質是以非法佔有為目的的詐騙，提供作弊工具者若明知用於詐騙也可能承擔刑責。警方也提醒，遠離賭博陋習，珍惜幸福生活。

