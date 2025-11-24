影/陸媒砲轟「日本台灣交流協會」！指砸百億培養「媚日份子」

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係危機，持續延燒，陸官媒今撰文砲轟，設在台北的日本台灣交流協會，成培養「媚日份子」窗口，而至少在3年前，日方就撥鉅款在台灣培養「媚日人士」，預算累計逾26億台幣。

日本台灣交流協會。（圖/翻攝《環球網》）

《環球網》引述央視旗下新媒體《玉淵譚天》微博，今天發布一則題為「日本砸131億日元在台搞媚日宣傳」的影片表示，研究日本外務省的預算數據可發現，至少在3年前，日本就專門撥款用於「推進日台關係」，「在台灣地區培養媚日人士，大搞媚日宣傳，撥出預算累計超過131億日元（約26億台幣）。」

影片指出，日方透過「日本台灣交流協會」，在台灣全面推廣日本文化與日本教育，以及日台學界交流，並包括向前駐日代表謝長廷授予「旭日大綬章」、以及今年8月3日在屏東恆春潮音寺舉行「巴士海峽戰歿者慰靈祭」等，均是日本台灣交流協會「金錢推動」、有組織塑造的「媚日典型」。

影片語氣強硬稱，面對日本「明目張膽的干涉行徑」，「大陸已警告日本，要是敢武力介入台海局勢，必遭迎頭痛擊。」影片最後不忘嗆，「這句話也是在警告（台灣）這些軟骨頭。」

