影/陸客減不影響生意！北海道景點仍擠爆 店家笑：很多台灣人

北京因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」發言祭出多項反制，包含在本月14日發布通知呼籲公民避免赴日。而日媒實地走訪北海道熱門景點，有店家更直言，中方的「禁日令」對生意幾乎沒有影響。

《STVニュース北海道》24日報導，記者走訪日本最著名的早市「函館朝市」，依舊人潮洶湧，相當熱鬧。對於陸客減少是否影響生意，一間店家回應稱，「我們幾乎完全沒影響。原本函館朝市的客人就來自全球各國，不再像新冠疫情前那樣只依賴中國遊客」。

另一名店家也表示，「我們完全沒問題。有很多台灣客人光臨」。當被追問生意狀況時，店家笑著說，「OK的！」

記者採訪了現場民眾，有遊客熱情回應說自已來自台灣，也有人稱，「我們從台灣來，日本很棒」。報導稱，包括台灣遊客在內的遊客很多，使影響相對有限。

另外，適逢日本三連休，札幌市的「羊之丘展望台」仍迎來眾多遊客，除了當地人亦包含不少觀光客。不過，展望台的副負責人齋藤圭介受訪時坦言，「過去有不少中國人來訪，未來會怎樣還是有點擔心」。

以夢幻「白金青池」聞名的美瑛町則面臨「過度旅遊」困擾。一名日本遊客表達看法，「我覺得遊客不要太多比較好。老實說無論去哪裡，飯店價格都暴漲，所以我們也盡量減少出遊了」。另一人則指出，「觀光客增加確實有好處，但也會帶來不少問題」。

