影/陸工人失誤變商機！微笑縫反成「哭哭馬」 意外爆單

農曆新年即將迎來馬年，大陸有位民眾透過網路訂購吉祥小馬玩偶，沒想到工人失誤「縫反了」，把玩偶的「微笑臉」，縫成了嘴角下垂的「哭哭臉」，民眾收到PO上網路卻被讚爆，表示哭哭馬的哀怨可憐樣，跟每天上班的打工人好像，意外掀起搶購熱潮。

工人把馬玩偶的「微笑臉」，縫成了嘴角下垂的「哭哭臉」。（圖／翻攝自微博）

這起趣事發生在大陸浙江杭州的義烏市場，一款被稱為「哭哭馬」的馬年公仔意外走紅，老闆笑稱，起初是工人把嘴部縫反了，後來「哭哭馬」的獨特表情反而更受喜愛，被網友稱為「隱藏款」、「不要不開心馬」。如今，「哭哭馬」爆紅訂單多到來不及生產，老闆甚至開了10多條生產線趕工。

「哭哭馬」意外爆紅老闆趕工生產。（圖／翻攝自微博）

「哭哭馬」在網路上掀起熱烈討論，「塞翁失馬焉知非福，這不就轉機成商機啦」、「太符合我精神狀態了」、「太可愛了，一個失誤，沒想到變成了新寵了，確實哭哭馬更萌」、「哪位工人，是福將呀，年終獎金加倍了」、「人生就是這樣，陰錯陽差就變樣了」、「商機無所不在，就看能不能啟動」、「已經下單了」。

