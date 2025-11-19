影/陸方回應中日官員磋商：「當然不滿意」 會談氣氛嚴肅
日本首相高市早苗涉台言論引發中日關係跌至谷底。日本方面18日派員與大陸方面進行磋商，結束後日方代表神色凝重，未回答媒體提問即離開。隨後記者詢問大陸方面代表劉勁松對會談是否滿意，劉勁松直言「當然不滿意」。
《觀察者網》18日報導，中日外交官員18日於北京進行磋商，記者詢問對會談是否滿意，大陸外交部亞洲司司長劉勁松微微搖頭，直言「當然不滿意」，並表示雙方會談氣氛「嚴肅」。
日本首相高市早苗涉台言論引起的外交烽火目前仍持續延燒。日本方面派員赴大陸進行磋商，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰17日至北京，並於18日與大陸外交部亞洲司司長劉勁松於大陸外交部會面，約下午2時結束會談。
結束會談後，雙方走出會議室，只見金井正彰面色凝重低頭，而劉勁松雙手插口袋，雙方稍加交談但兩人並未握手。隨後金井正彰一行人未回答媒體的提問即離開。該段畫面傳出後立即成為媒體關注焦點。
據媒體報導，劉勁松身穿五四青年裝，胸前佩戴國徽。這身著裝於百年前曾是中國青年對日本喊出「誓死力爭還我青島」口號時的代表性衣著。
