影/陸殲-35「綠皮機」新年首飛畫面曝光 三大原因揭密塗裝

大陸瀋陽飛機工業集團（簡稱「瀋飛」）1月6日完成2026年「新年第一飛」，一架身披綠色底漆的殲-35艦載戰鬥機在試飛跑道上騰空而起，這也是官方首次披露以底漆示人的殲-35飛行畫面，意味著全年試飛工作全面展開。

殲-35試飛機。 （圖／翻攝《瀋飛融媒》）

綜合大陸媒體報導，殲-35試飛機採用綠色塗裝主要有三大原因。首先是防腐和基礎保護需求，殲-35機體由大量金屬和複合材料拼接而成，在製造、裝配和試飛初期，飛機表面暴露在潮濕空氣中極易發生電化學腐蝕，綠色底漆含有鉻酸鹽，具有極強的防腐蝕、防鏽功能。

廣告 廣告

其次是工程試飛的實用考量。在首飛和初期試飛階段，工程團隊核心目標是驗證飛機的飛行性能、操縱性、結構強度等基本品質，保持簡單的綠皮狀態便於工程人員對機身表面進行檢查、標識和維修。第三則是成本問題，在設計和狀態尚未完全固化時，噴塗昂貴的正式塗料是一種浪費，一旦機身結構需要修改，塗層就要被磨掉重來。

殲-35試飛機。 （圖／翻攝《瀋飛融媒》）

根據《瀋飛融媒》視頻號報導，當天至少有兩架殲-35型艦載戰鬥機參與新年第一飛，綠皮機身、折疊翼蓋板、兩段式後緣襟翼在影片中清晰可見。值得注意的是，這次新年第一飛的兩架殲-35戰鬥機，機翼翼根部分的兩個擾流片已經被取消，與去年「九三」閱兵等場合出現的殲-35戰鬥機有所不同。

軍事專家杜文龍在2025年10月大陸中央電視台播出的《戰鷹解碼》節目中表示，官方大方公開自信透明地展示瀋飛的製造車間和製造工藝，說明這兩型戰機正加碼生產、全速列裝。殲-35是大陸自主研製的新型隱身艦載戰鬥機，以制空作戰為主，兼顧對地、對海作戰，具有隱身制空、彈滑兼容等特點，是大陸海軍實現由近海防禦向遠海防衛轉變的標誌性裝備。

除了綠色塗裝，大陸軍機試飛時採用黃色塗裝的情況也非常多，被廣大軍迷親切稱為「黃皮機」，同樣是飛機的「毛坯」狀態。不管綠皮機還是黃皮機，都預示著新型號或新能力的誕生。

延伸閱讀

規避監管不確定性！輝達對陸企祭嚴格訂購條件 H200須全額預付

黃仁勳才喊H200需求強勁！傳北京要求陸企「暫停下單」

AI技術快速發展 美媒：「7種職業」2031年恐消失