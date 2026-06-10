(影) 陸海全面封鎖! 烏軍雙線打擊 克里米亞通道與俄艦隊接連失守

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

[Newtalk新聞] 最新俄烏軍情資訊顯示，烏方在無人機與特種作戰行動上同步加大打擊力度，從海軍設施、後勤補給到戰略交通節點，對俄軍多條關鍵節點造成壓力。





首先，烏克蘭安全局（SBU）旗下「Alpha」特種單位被指在烏軍各部隊中連續第三個月排名第一。據通報，該單位僅在 5 月就宣稱造成超過 8,000 名俄軍傷亡，同時摧毀或打擊超過 5,500 架無人機、2,800 輛車輛，以及 123 座彈藥庫，戰果數據引發外界高度關注。

廣告 廣告





同時，SBU 也發布一段無人機攻擊俄羅斯海軍艦艇的影片。畫面顯示目標船隻在首輪攻擊後迅速起火燃燒，火勢猛烈蔓延。據分析，遭襲艦艇包含 10410 型「斯維特里亞克」巡邏艇，以及 21630 型「布揚」級艦艇，兩艘艦均在攻擊後陷入火海。





遭襲艦艇包含10410型「斯維特里亞克」巡邏艇(上)，以及 21630 型「布揚」級艦艇，兩艘艦均在攻擊後陷入火海。 圖:翻攝自X帳號@NOELreports(新頭殼合成)





在地面後勤方面，烏克蘭無人系統部隊指揮官馬扎爾表示，俄軍已在 6 月 7 日後限制 R-280 新羅西亞與 A-291 塔夫里達等路線上的軍事運輸。原因被指與持續打擊有關。他並指出，通往克里米亞的陸路補給流量在兩週內大幅下降，軍用車輛從每日約 3,800 輛減至 1,100 輛，整體交通量也從 11,000 輛降至 6,500 輛，降幅達 71%。





此外，烏軍近期對盧甘斯克地區 Alchevsk 附近俄軍設施發動一系列攻擊，當地傳出多起爆炸與大火，鐵路基礎設施疑似受損，Stanytsia Luhanska 一帶亦出現停電情況，顯示基礎設施遭波及。





在更南方戰線，烏克蘭中程打擊無人機則被指攻擊並損壞連接克里米亞與俄羅斯本土的重要交通設施瓊哈爾大橋。俄方隨後關閉該橋交通，迫使車輛改道繞行，通行時間增加超過兩小時，對區域運輸造成進一步干擾。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美軍打擊伊朗境內20目標! 伊稱摧毀約旦指揮中心炸F-35戰機 巴林警報響起

(影) 無人艇創全球首度海上救援! 阿帕契遭伊擊落美軍開火 川普：有義務「回應」