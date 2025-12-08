影/陸男海洋館內無視勸阻堅持抽菸 遭白鯨「精準噴水制裁」

近日大陸海洋館內一頭白鯨「精準噴水制裁」吸菸者事件在網路上引起關注，相關話題登上百度熱搜。從影片中可見，一名男子無視禁菸標示，遭館內工作人員多次勸阻，仍執意點燃香菸。就在其吞雲吐霧時，水池中一頭白鯨突然跳出水面，精準向男子頭部噴射水柱，香菸瞬間被澆滅，男子隨後狼狽離開。

一名男子在海洋館內抽菸遭白鯨噴水。（圖／翻攝《中國新聞網》）

綜合大陸媒體7日報導，近日大陸遼寧大連某一海洋館內，一名男子在館內水池邊抽菸，且不聽工作人員勸阻。隨後水池中一頭名為「石榴」的白鯨突然躍出水面，並從口中噴出一道水柱精準射向男子頭部，香菸瞬間被澆滅，男子全身也被淋濕，隨後狼狽離場。

據了解，這頭白鯨「石榴」已在館內生活8年，此前曾意外參與過消防演練。當時消防人員在海洋館內進行消防演練與培訓。演練過程中，消防員穿著防護服正點燃明火，就立即被白鯨噴了一身水，明火也被撲滅。滅火後，白鯨還得意地將頭露出水面發出歡快叫聲。

此前白鯨「石榴」曾意外參與消防演練。（圖／翻攝《上游新聞》）

館內工作人員表示，白鯨突然噴水滅火是巧合，當時培訓地點在白鯨水池邊，「石榴」正好在旁邊玩，白鯨智商很高。原本正常操作應是教工作人員如何用滅火器滅火，沒想到培訓還沒開始，火就被白鯨撲滅了。

有動物學家對於白鯨「石榴」這一行為給出了科學解釋。他們指出，這並非白鯨具有正義感，而是其生理本能使然。白鯨呼吸道對煙霧敏感，噴水很可能是牠對刺激性氣味的一種防禦行為，也有可能是模仿飼養員清潔動作形成的條件反射。儘管白鯨智商相當於3至6歲的人類兒童，但它們無法理解人類社會的禁菸規則。

