影/陸男玻璃吹了30年成「青蛙王子」 網敬佩：職人精神

大陸廣東省一名男子長年從事吹製玻璃工作，至今超過30年，他因長期用力吹氣，導致腮幫子逐漸鼓大，肌肉拉傷並出現變形，臉部一鼓氣就成「氣球」，自嘲成了「青蛙王子」。

男子自嘲成「青蛙王子」。（圖／翻攝《新浪網》）

綜合陸媒報導，這名男子的影片近日在網路流傳，引發熱議，畫面中可見他雙頰明顯鼓起，外觀與常人不同。他受訪時坦言，這是多年職業累積的結果，「天天吹玻璃，用力太大，腮幫子的肌肉就慢慢撐開了。」

男子也以輕鬆態度看待自身變化，幽默調侃指出，「有人說我像青蛙，我就當自己練了蛤蟆功。」不過他也透露，早年曾出現肌肉拉傷與不適症狀，「有時候會痠痛，但習慣了，也就這樣過來了。」

醫學人士指出，長期重複性用力吹氣，確實可能導致臉部肌肉肥大或結構改變，屬於職業傷害的一種，建議從業人員定期檢查並適度休息，以降低身體負擔。

事件曝光後，不少網友留言表示敬佩，報導引述網友表示，「初看很有趣，再想就會體會到其中的辛苦和勞累」、「致敬一線工作者，希望能有新技術緩解師傅們的辛苦」。

