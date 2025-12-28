影/陸男褲襠鼓脹變「大鵰」怪怪的！海關一查竟是「海洛因」

大陸廣東省珠海市通往澳門特別行政區的拱北海關，近日查獲一名男性旅客，把毒品塞進褲襠內企圖挾帶通關，但被眼尖海關識破。

大陸海關在某男子褲襠內查獲毒品。（圖／翻攝新浪微博）

《九派新聞》今報導，根據拱北海關通報稱，這起事件發生於8月14日晚間8時左右，這名旅客神情緊張、舉止異常，海關關員發覺有異，於是對其攔下檢查。經進一步檢查，赫然發現男子內褲襠部，藏有2袋白色塊狀物共57.5公克，以及兩袋白色晶體13.3公克，總計70.8公克，疑似毒品。

報導指出，經過專業機構鑑定，證實白色塊狀物是海洛因、白色晶體是安非他命，目前這起案已移交海關緝私部門進一步處理。

近期大陸屢傳走私毒品事件，廣東省羅湖口岸日前查獲一名旅客，藏匿攜帶6.39公克海洛因、1.54公克美沙酮。這名男性旅客雖年紀較大，但步伐特別快，且行走過程緊張四處張望，形跡可疑，隨即被海關攔下檢查。

海關赫然在其右腳襪子內，查獲1袋粉色薄膜包裹疑似海洛因5小包，在其褲子右側口袋內的雨傘中，查獲5袋同類白色塑封包裝，每袋含10小包疑似海洛因，共計淨重6.39公克。在其褲子後側口袋內，查獲疑似美沙酮10粒，淨重1.54公克。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

