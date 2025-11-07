影/陸第三艘航母將入列？官方曝光福建艦海試「高清影像」

大陸第三艘航母「福建艦」傳將入列服役，在此敏感時刻，大陸國家國防科技工業局新聞宣傳中心官方微博，6日披露「福建艦」海試的高清影片，展示多型艦載機彈射起飛的畫面，引發關注。

福建艦近距離影像曝光。（圖/翻攝新浪微博）

綜合陸媒報導，影片並配文表示，「知道你們已經等2天了，別急，先看看這個。」報導引述《新華社》早前文章，9月22日從海軍有關部門獲悉，在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會上，受閱的殲-15T、殲-35及空警-600三型艦載機，已成功完成在福建艦上的首次彈射起飛與著艦訓練。報導指出，此舉顯示「福建艦已具備電磁彈射與回收能力」，對解放軍海軍轉型建設有里程碑意義。

報導表示，在此前多次試驗訓練任務中，多名解放軍海軍飛行員駕駛上述三型艦載機，在福建艦實施起降操作，「驗證了中國完全自主研製的電磁彈射與阻攔系統與多型艦載機的高度適配性，使福建艦初步具備全甲板作業能力」，為後續各型艦載機融入航母編隊體系，奠定基礎。

