影/陸船台北港外海失火 海巡冒險救援15名船員

海巡署昨（15）日在大陸進行「聯合戰備警巡」期間，發現一艘陸籍漁船於台北港西北方28浬處失火，海巡署新竹艦冒著惡劣海象前往救援，協助15名陸籍船員安全脫困。

陸籍漁船於台北港西北方28浬處失火。（圖／海巡署提供）

海巡署表示，事發時大陸共軍艦、機正在台灣周邊進行「聯合戰備警巡」，海巡署新竹艦執行海域巡護任務時，接獲大陸「閩東漁61227」漁船在台北港西北方28浬（限制水域外1.8浬）處失火求救。當時海象惡劣，風力級數達6至7級、陣風9級，浪高達3米，但新竹艦仍立即趕赴現場。

抵達現場後，新竹艦立即以消防水柱展開滅火，成功控制火勢蔓延，避免危害船員生命安全。隨後，新竹艦戒護船上15名陸籍船員，協助他們安全轉移至附近另一艘大陸「閩霞漁01459」漁船上。

海巡署新竹艦冒著惡劣海象前往救援，協助15名陸籍船員安全脫困。（圖／海巡署提供）

由於入夜後海象不佳，加上現場濃煙密布及能見度低，新竹艦改為現場監控，防止油污外洩及其他次生災害。同時，海巡署也通報北部航務中心發布礙航公告，提醒過往船舶注意航行安全。

今(16)日清晨6時許，失火的「閩東漁61227」已由另一艘「閩霞漁01467」漁船拖帶往西航向大陸。新竹艦持續監控，直到上午11時許，陸船越過海峽中線後才脫離雷達監控範圍。

海巡署艦隊分署強調，即使面對中共灰色地帶活動威脅，海上救難仍以人命為最優先考量。海巡署將不分國籍，秉持人道精神，持續守護我國海域安全與海上生命。

海巡署新竹艦現場監控，防止油污外洩及其他次生災害。（圖／海巡署提供）

