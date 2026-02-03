(影)陸配李貞秀等6立委完成宣誓：恪遵憲法，效忠國家

[Newtalk新聞] 台灣民眾黨6位新科立委今(3)日在立法院長韓國瑜主持、大法官陳忠五的監誓下，於立法院舉行宣誓。不過，對於中國配偶李貞秀是否具有立法委員資格，韓國瑜沒有受訪，僅表達謝謝。





活動一開始，監誓人、大法官陳忠五先就位，遞補的6名民眾黨不分區立委，分別為資策會軟體研究院前副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍，以及中國配偶李貞秀也就位。

廣告 廣告





他們舉右手向上伸直，宣讀誓詞：「余誓以至誠，恪遵憲法，效忠國家，代表人民依法行使職權，不徇私舞弊，不營求私利，不受授賄賂，不干涉司法。如違誓言，願受最嚴厲之制裁，謹誓。宣誓人XXX」，並簽名蓋章。





隨後，則與立法院長韓國瑜、大法官等人合影。完成宣誓儀式。6名立委並與民眾黨主席黃國昌一同前往立法院群賢樓報到，並接受媒體訪問。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

李貞秀索資恐遭拒？陳智菡怒喊「羞辱」：依意識形態做事、把中配當提款機？

韓國瑜遭質疑不中立 藍黨團嗆「抹黑」：綠非理性阻撓才是議場混亂主因