影/陸醉漢點燃路邊攤販大串氣球 跨年夜遭刑拘

跨年夜本應是舉杯歡慶、期盼未來的時刻，但部分民眾卻因氛圍過熱或酒精作祟，一時思慮不周做出危險行為。大陸廣東深圳日前發生一起驚悚事件，一名酒醉男子在跨年夜無故點燃街頭攤販的大串氣球，導致火勢瞬間吞噬氣球與三輪車，險些釀成重大事故。與此同時，浙江省寧波市也有民眾無視禁令在人潮中燃放煙火。

一名男子路過販售氣球攤販時突然將氣球點燃。 （圖／翻攝《極目新聞》）

綜合大陸媒體2日報導，網上流傳的影片顯示，一名販售氣球的商販在深圳龍崗街頭將三輪車停於路邊，車上綁著一大串氣球。一名男子路過時竟突然將氣球點燃，火勢瞬間竄起，導致氣球與三輪車均被燒毀。據悉，事發日為跨年夜當晚，當時深圳龍崗萬達廣場附近聚集眾多市民進行放飛氣球的活動。

所幸男子點燃氣球一事發生在消防救援站旁邊，消防人員第一時間使用滅火器將明火撲滅，沒有人員受傷。最後該涉事男子由於酒後滋事已被警方刑事拘留。

此外，浙江寧波海曙區也有兩名男子或因節日氛圍過熱一時思慮不周，竟在管制區域點燃隨身攜帶的煙火。民警發現後，第一時間控制該二人，熄滅、收繳煙火。由於處置及時，沒有造成人員受傷，現場秩序平穩。

兩名男子在街頭放煙火。（圖／翻攝《京報網》）

據悉，跨年夜當晚，許多人來到大陸浙江寧波市中心的天一廣場上跨年。伴隨著大家的讀秒聲，2026新年來到，眾人將手中的氣球放飛。這時，有兩名男子卻將手中的煙火向空中噴射，旁邊的人嚇得紛紛閃開。很快有民警過來，一名黑衣男子扔下煙火跑開，另一名男子則被控制住；隨後兩名男子遭拘留。

無論是放飛氣球或煙火，皆伴隨一定的消防隱患。一旦發生爆炸或火災，後果不堪設想。這些「興奮過頭」的違法行為最終不僅未能迎來新年新氣象，反倒讓自己在警局開啟了2026年，甚至面臨刑事與行政拘留的法律代價。大陸警方呼籲，廣大市民朋友應增強法律責任意識和自我防護能力，共同維護節日平安底色。

