影/陸醫院副院長與眼科女醫師「值班室激戰」 影片曝光下場慘

大陸湖南省人民醫院驚爆不倫醜聞，該院副院長與一名眼科女醫師，兩人疑似在值班室內偷情，不雅影片曝光後，引發譁然，院方昨表示兩人皆已停診，並雙雙接受調查。

兩人在醫院值班室內偷情。（圖/翻攝新浪微博）

綜合陸媒報導，這起事件起於近日網路流傳一段長約17分鐘的不雅影片，事發時間為8月18日下午3時左右，影片中有一男一女在沙發上進行不雅動作，男子坐在沙發上，女子則大膽跨坐在男方身上，沙發上更疑似鋪著用於手術室內的「一次性手術舖單」，網友懷疑地點為湖南人民醫院的值班室。

事件曝光後，湖南省人民醫院回應表示，「目前涉事人員均已暫停臨床工作，醫院已成立專門工作組進行核查。」院方並呼籲外界「理性看待網傳內容，勿散播未經證實的影片與言論」。湖南省衛健委則通報，這起事件「基本屬實」。

報導指出，影片男主角是該院副院長祖雄兵，專攻泌尿科，至於女方是眼科副主任、主任醫師曾琦，外型頗為亮麗，專長為複雜視網膜手術，目前兩人在醫院掛號系統中均顯示「暫無號源」，即已被停止掛號。

