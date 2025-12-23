影/陸「國家隊」長征十二號甲可複用火箭首飛 入軌成功回收失敗

繼民營朱雀三號火箭挑戰回收任務失敗後，大陸「國家隊」長征十二號可重複使用運載火箭今日上午執行首飛任務，火箭二級進入預定軌道，但一級未能成功回收，具體原因正在進一步分析排查。

長征十二號可重複使用運載火箭首飛。（圖／翻攝微博「China航天」）

據「中國航天科技集團」官方微博消息，長征十二號甲運載火箭於23日10時00分，在甘肅酒泉東風商業航天創新試驗區實施發射任務。該火箭為一型以實現「一級重複使用」為核心特徵的液氧甲烷運載火箭。火箭全長約70.4公尺，一、二級直徑均為3.8公尺，整流罩直徑為4.2公尺，起飛重量約437噸。

文中強調，本次任務雖未實現預定的火箭一級回收目標，但是飛行試驗任務獲得基本成功，獲取火箭真實飛行狀態下的關鍵工程數據，為後續發射、子級可靠回收奠定了重要基礎。研製團隊將儘快開展本次試驗過程的全面複盤與技術歸零，全力查明故障原因，持續優化回收方案，繼續推進可重複使用驗證。

火箭二級進入預定軌道，但一級墜毀回收失敗。（圖／翻攝微博「China航天」）

據《南方日報》報導，長征十二號甲火箭由航天科技集團八院研製，為兩級火箭，一子級使用7台由九州雲箭研製的「龍雲」液氧甲烷發動機，二子級使用1台中國航天科技集團六院研製的YF-209V液氧甲烷發動機。值得關注的是，作為「國家隊」型號的長征十二號甲火箭使用了來自民營航天企業九州雲箭研發的發動機，這也是商業發動機在大陸首次進入「國家隊」運載火箭型號配套。

作為大陸首型4米級運載火箭，長征十二號甲也是目前大陸運載能力最大的單芯級運載火箭，近地軌道運載能力不少於12噸、700公里太陽同步軌道運載能力不少於6噸。

據悉，可重複使用火箭技術旨在提高發射頻率、降低發射成本，有助推動包括大陸衛星互聯網等大型太空工程建設，為其提供更具性價比的發射解決方案。

此前大陸民營航天企業藍箭航天「朱雀三號」火箭本月3日發射升空，然火箭二級進入預定軌道，但同步進行的火箭一級回收驗證過程中發生異常燃燒，未能在回收場實現軟著陸，試驗同樣以失敗收場。

