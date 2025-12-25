影/陸3海警船再闖金門海域 海巡3巡防艇併航監控驅離

聖誕節強烈冷氣團過境，金門海域風浪極差，大陸3艘海警船今（25）下午編隊突襲金門禁止限制水域，海巡署隨即派遣3巡航艦併航對應拒止，驅離迫使全數航出。

大陸海警船今再度進入金門海域。（圖／翻攝畫面）

海巡署金馬澎分署所轄第十二巡防區今日下午2時30分左右，偵獲大陸海警船在大膽西方禁止限制水域出現，隨即調派巡防艇前往預置部署，下午3時「14605」、「14606」及「14609」3艘大陸海警船採「一路縱隊」模式，自大膽南方水域航入金門禁止限制水域。

海巡署3艘巡防艇立即趨前採「一對一」併航監控，拒止其持續深入我方水域，同時透過中、英文無線電廣播，嚴正告知其行為已嚴重破壞區域和平穩定，影響海域航行安全，要求立即轉向，陸方海警船編隊最後於4點12分航出金門限制水域。

廣告 廣告

海巡署表示，大陸海警在海象極差下編隊侵擾罔顧航行安全，是不專業且不理性行為，造成過往船舶極大航行風險，強調將持續守護我禁止限制水域維護主權，全天候保持高強度監控及應對能量，堅定執法立場捍衛主權確保安全。

延伸閱讀

國台辦稱2台人操控「宏泰58」走私 海巡署嚴正駁斥

影/5天內2度侵擾金門水域 海巡署強勢驅離4大陸海警船

被海巡署譴責派船闖金門禁止水域 陸海警局：常態執法巡查