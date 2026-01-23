影／《陽光女子合唱團》票房飆破億！ 怪物新人何曼希映前「大跳TWICE」超圈粉





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

催淚國片《陽光女子合唱團》票房勢如破竹，近日正式突破1.4億新台幣大關，該片日前在馬來西亞上映後僅僅一週便勇奪單日票房冠軍，成為開年大黑馬。而其中23歲新人演員何曼希，也因出色表現人氣急升，成為觀眾熱議焦點。為了感謝觀眾支持，她昨（22）日特別現身電影映前活動，大跳 TWICE 金曲〈What is Love〉炒熱現場氣氛。影片曝光也讓網友直呼：「太可愛了」、「一秒圈粉」

廣告 廣告

何曼希22日出席《陽光女子合唱團》映前活動，大跳 TWICE 金曲炒熱氣氛。（圖／讀者提供）

事實上，何曼希從三歲起便開始接觸芭蕾、國標、現代舞及 K-Pop 等多元化的舞蹈，16 歲時甚至成為韓國經紀公司 FNC 練習生，一度有望成為 CNBLUE 等人氣韓團師妹。然而疫情爆發後，所有練習生被迫停訓，在朋友的介紹下，才成功試鏡了如今的經紀公司，何曼希去年在速食店廣告中嶄露頭角《陽光女子合唱團》也是她首次拍攝電影，首次主演電影就接下破億強作，也成為台灣影壇新一年的怪物新人。

何曼希首部演出電影《陽光女子合唱團》備受影迷喜愛。（圖／ IG：man_xi.ho）





更多FTNN新聞網報導

影／新片與李沐、振永大談三角戀！ 宋柏緯自彈自唱 網友暈喊「開專場」

影／柯煒林來台拍《大濛》髒話學超快！ 方郁婷挑戰燒柴慘燒到瀏海

影／《尋秦記》港澳票房開紅盤！ 古天樂來台鬆口：有機會繼續拍下去

