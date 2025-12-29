影/隔道門跟愛子悲慘天人永隔！台中火警男子斷魂...老父崩潰

救不回來！今天（29日）凌晨在台中市潭子區發生透天厝大火，高齡80歲的老阿公逃出來，焦急地跟消防員說：「我兒子還在裡面」，但火勢太猛烈，最後消防隊在屋內床上找到他兒子的遺體。

台中市潭子區29日凌晨發生死亡火警。（圖／中天新聞）

據警消的救援資訊，事發在和平路巷內一處三層樓的民宅，事發時間約在凌晨2點左右，是附近鄰居打119，獲報後迅速派遣人車趕來，抵達後見到現場有位連姓老阿公已經逃出來，並焦急地請消防員趕快幫忙救兒子，表示：「我兒子還在裡面」。

連姓老阿公站在門口不停焦急等待。（圖／中天新聞）

警消把握黃金時間，在半小時內滅火並同時衝入火場救人，但遺憾火勢當下極為猛烈，連姓老阿公的60歲兒子已經死在屋內床上，但消防員看老阿公一直站在門口焦急等待，怕刺激他情緒不敢當場直接告知，最後先通知家屬這個噩耗，並由家屬告知老阿公且幫忙安撫情緒。目前警方已報請檢察官跟法醫相驗釐清死因，起火的確切原因則由消防局火調科調查。

台中市潭子區29日凌晨發生死亡火警。（圖／中天新聞）

遺體準備被運走。（圖／中天新聞）

