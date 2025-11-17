影/雙北酒駕「拒測王」騎車自摔 酒測值爆表遭送辦

台北一名林姓男子酒駕拒測高達7次，共被罰504萬元禁考照33年，日前在新北市新店區騎車酒駕自摔送醫，遭警方驗出酒測值超標，遭警方依公共危險罪嫌送辦。

林男在新店區第8次酒駕。（圖／翻攝畫面）

警方調查，林男（57歲）14日晚間8時許，酒後騎車返家行經新北市新店去寶高路時，不慎自摔左手、右腳擦挫傷及胸部不適，附近民眾見狀上前幫忙並打電話報案，由救護車載往新店耕莘醫院就醫，後來警方到場測得酒測值高達0.83mg/l。

林男是今年7月台北市交通事件裁決所公布的拒測王。（圖／翻攝畫面）

警方也查出林男竟是雙北「拒測王」，他曾因7次拒絕酒測被罰504萬元、遭禁考駕照長達33年，今年7月台北市交通事件裁決所公布第76次酒駕及拒測累犯名單，林男就是名單中拒測次數最多、罰鍰最高者，光在台北市就拒測3件，288萬元罰鍰皆逾期未繳，已送行政執行署強制執行中。

林男騎乘的機車留在現場。（圖／翻攝畫面）

新店警方已調閱監視器畫面還原事發經過，待林男傷勢穩定後將通知他到案說明，全案將依公共危險罪嫌函送台北地檢署偵辦，這次未拒測遭送辦逃不掉，終將面臨刑事責任。

