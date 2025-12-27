影/雙城論壇首日交流完美落幕！林奕華曝感想：非常熱烈

第16屆台北上海雙城論壇今日登場，台北市副市長林奕華代表市長蔣萬安率團前往上海，她今晚受訪時談到今日一天的交流非常熱烈，也感謝上海市長龔正擔任主人，讓大家都能夠賓主盡歡。

林奕華和戴錫欽接受採訪。 （圖/中天新聞）

2025上海雙城論壇，林奕華今天（27日）中午率北市團抵達上海，上海方則由上海市台辦主任金梅、副主任李驍東及上海市政府副祕書長朱民接機。

林奕華一行人參訪中山醫院。（圖/台北市府提供）

晚間，林奕華一行人參訪徐匯濱江西岸夢中心，並和議長戴錫欽一起接受媒體聯訪，林奕華首先表示，雙城論壇在蔣萬安任內已經是第三年了，所以大家都很熟悉，像是今日的分論壇，據她所知，交流非常熱烈，尤其是科技醫療的部分，大家談到欲罷不能，不斷就市政問題在做相關討論。

廣告 廣告

林奕華強調，雙城論壇就是一個平台，重要就是雙方都能彼此學習，所以今日第一天的行程非常豐富，雖然很緊湊，但大家都覺得收穫很多。

林奕華指出，也感謝上海市長龔正擔任主人，讓大家都能夠賓主盡歡。就考察相關內容，也跟龔市長做意見的交換，包括演唱會經濟等議題，彼此就在市政問題上做意見交換。

延伸閱讀

工安意外！陸大學生工廠實習墜礦漿釀6死 42人或遭追責

「美語老師」來台協訓！海軍訓練專案經費近億元

衝好市多無菜單料理！情侶狂吃「18道法式吃到飽」 1人僅287元