影／「雙媽會」引熱議！大甲媽駐駕田中鎮公所 施政有感獲媽祖認證

▲繼白沙屯媽祖於今年5月駐駕田中鎮公所賜福後，時隔半年，大甲鎮瀾宮媽祖今日在遶境行程中由田中鎮長蕭淑芬恭迎接駕，隨後駐駕田中鎮公所賜福鎮民。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】另類「雙媽會」！繼白沙屯媽祖於今年5月駐駕田中鎮公所賜福，時隔半年，大甲鎮瀾宮媽祖今（8）日也在遶境途中駐駕田中鎮公所，雙媽不約而同的駐駕鎮公所賜福，民眾直喊真是「精誠所至，金石為開」，田中鎮公所施政獲得雙媽認證。

此次接駕活動適逢「田中馬拉松」選手之夜登場前夕，大甲鎮瀾宮、北斗奠安宮與田中媽祖會香，三宮媽祖齊聚田中，形成難得一見的宗教盛事。田中鎮公所在公所前廣場備妥供案，鎮長蕭淑芬率公所主秘、秘書、各科室主管、代表會、農會三巨頭及公所同仁，於鎮政街的馬拉松起跑處接駕，眾人懷著期盼與感恩的心情恭迎媽祖的蒞臨。

▲繼白沙屯媽祖於今年5月駐駕田中鎮公所賜福，時隔半年，大甲鎮瀾宮媽祖今日也在遶境途中駐駕田中鎮公所，雙媽不約而同的駐駕鎮公所賜福。（記者林明佑翻攝）

接駕過程中，現場傳來群眾齊聲高喊「媽祖、媽祖我愛您！」聲浪迴盪在鎮政街與公所廣場之間，隊伍隨之緩緩向公所前行。大甲媽在熱烈呼喚與虔誠禮拜中駐駕案前，瞬間全場掌聲雷動，不少民眾感動落淚，讚嘆這「是信念，也是緣分」。

▲大甲鎮瀾宮媽祖駐駕田中鎮公所，公所前廣場湧入大批信眾朝聖。（記者林明佑翻攝）

田中鎮長蕭淑芬表示，此次大甲鎮瀾宮媽祖駐駕田中鎮公所，內心可以說是無比的激動與感恩，繼5月7日白沙屯媽祖駐駕田中鎮公所後，時隔半年在大家虔誠的祈求下，再次迎來大甲鎮瀾宮媽祖的賜福駐駕公所，這其中所帶給田中鎮公所是一份肯定，是一份激勵，所賜予的是正向的使命與滿滿的動力。

蕭淑芬說，我們知道這是媽祖給我們不變的信念，祈求的是鎮政推動順利，鎮民樂業安康，然需繼續不斷推進的則是讓田中越來越進步，越來越好。也希望藉此「媽祖齊聚」繞境活動，為田中的鎮民、及來自各地的參賽選手賜福庇佑及加持，同時透過跑馬、繞境、聽演唱會、吃平安餐等，體驗田中人良善與熱情的一面。