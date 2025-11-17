影/雞排哥自爆淡大生報復台大女友 350人今喝到地理系飲料

上周鳳凰颱風來襲，一名自稱台大大氣系的網友預測颱風假失準，承諾將發放300份雞排與100杯珍奶，不料他未出現，約400名等候民眾撲空。匿名社團隨後出現爆料文，指該名網友實為淡X大學畢業的賴姓男子，因不滿就讀台大大氣系的女友「戴綠帽」，才匿名發文洩憤。

現場約400名民眾空等 。（圖／翻攝自臉書社團／黑特帝大）

匿名爆料者昨（16）日於臉書社團「黑特帝大」發文透露，放話要發雞排的網友並非台大學生，而是淡X大學畢業、姓賴的男子。爆料者表示，賴男因就讀台大大氣系的前女友出軌，心生不滿想報復，才在網路上匿名自稱台大大氣系學生，並發表「打賭文章」想要毀了大氣系，並聲稱手中握有相關證據。

賴男因就讀台大大氣系的前女友出軌，心生不滿想報復。（圖／翻攝自臉書）

據了解，這名網友原先承諾於11月16日中午12點，在台大傅鐘下發放300份雞排及100杯珍奶，但最終卻未現身，現場約400名民眾空等，引發強烈不滿。一名台大地理環境資源學系學生隨後也匿名發文，痛批對方不守信用，表示做為原本同一家族的地理系地學組感到羞愧，因此宣布「大氣系祭品文，地理系出！」

該學生宣布將代替大氣系償還承諾，於11月17日中午12點在台北車站微風廣場2樓丘森茶室發放300杯手搖飲。對此，丘森茶室在粉絲專頁證實，今日11時30分起開放領取號碼牌，中午12時準時開始發放，每人限領一杯，另有學姐加碼50杯，總共350杯，發完為止。

台北車站微風廣場2樓丘森茶室。（圖／中天新聞）

丘森茶室證實，今日中午12點開始發放，每人限領一杯。（圖／中天新聞）

