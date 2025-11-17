(影) 難得中日看法一致! 中宣布旅遊禁令 日大力支持 「斯坦」兄弟也專刁陸客

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前出席國會質詢時，強調「台灣有事」可能構成日本「存立危機事態」，暗示日本可能動用「集體自衛權」介入台海衝突，相關言論引發中國官方強烈不滿。為了對日本旅遊業進行報復，北京當局近期發布公開建議，呼籲中國民眾暫時停止赴日旅遊。沒想到，該項建議不只遭到中國民眾無視，還得到日本網友的廣泛支持，希望中國全面禁止不遵守國際禮儀的國民出國旅遊。





推主「墓碑科技」透過 X 發布推文指出，為了反制高市早苗的涉台言論，中國外交部近期提出公開建議，以「可能涉及人身安全重大風險」為由，要求國內民眾停止前往日本旅遊，並向國內航空公司施壓，要求免費取消飛往東京、大阪等地的航班，試圖打擊日本的觀光旅遊產業。隨後，中國東方航空也呼應政府要求，免費開放民眾取消或更改 15 日至月底的赴日機票。

廣告 廣告





因有中國遊客不守規矩搞破壞，日本神奈川縣鐮倉市的知名溫泉場所「稻村崎溫泉」特別用中文告知中國遊客要遵守泡湯禮儀。 圖 : 翻攝自大河報





然而，在相關消息公布後，許多日本民眾卻感到十分開心，認為中國政府限制民眾赴日旅遊的政策，可能大幅改善日本民眾的生活水準。「墓碑科技」表示，雖然相關政策可能衝擊日本旅遊產業，但卻無法對日本的經濟造成實質性的傷害，「強制性的『政治旅遊禁令』，終究綁不住真正的民心與市場邏輯，想要傷害對方的經濟基礎，前提是對方針的離不開你才行」。





X 推主「曹長青」也補充表示，許多日本民眾透過社群媒體，高聲稱讚中國政府近期推出的旅遊禁令，認為相關限制將阻止「不遵守日本禮儀的中國遊客赴日旅遊」。「曹長青」強調，近年來，中國旅客已經被世界各國列入「不受歡迎」的清單之中，「如果中國當局想把這些『害群之馬』留在中國，危害自己的國家，日本人當然會感到非常高興」。





中國遊客暴力攻擊奈良鹿，蠻橫行徑受到現場其他遊客側目。 圖：翻攝X（前推特）





然而，中國政府的旅遊禁令，似乎沒有達成預期中的效果。X 推主「 AB Kuai. Dong 」稱，在北京當局發布停止赴日旅遊的建議後，他親自搭乘了從機場開往東京的地鐵，發現車廂中仍有大批說著中文的遊客，認為中國政府此次的禁令並未真正傷害到日本的觀光產業。





除了日本外，許多國家也對中國遊客抱持著敵對的態度。X 推主「平壤崔紐畢」分享影片指出，日前有三位南韓青年前往中亞國家旅遊，在搭乘鐵路穿越國境時，被當地官員誤認為中國人，並遭遇惡劣的盤查。沒想到，三名男孩青年拿出護照，證實自己不是中國人後，立即遭到當地官員放行。當地官員誇張的差別待遇也令許多網友感到震驚，「就連最鐵的『斯坦』們也是這種態度，難怪領導們的子女都是『外國人』」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 墨西哥Z世代衝入總統府! 不滿毒販囂張槍殺緝毒官員 爆發全面衝突

委軍開戰120分鐘必敗? 川普稱委國求和談 專家 : 馬杜洛發明確求救訊號