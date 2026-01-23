影/難救！阿蘇山直升機墜毀3人仍下落不明 搜救陷四重困難

日本熊本縣警方23日公開阿蘇山中岳第1火山口墜毀的觀光遊覽直升機最新機體影像，從空中直升機及火山口邊緣搜索隊拍攝的影片與照片顯示，現場地面易崩塌，火山口邊緣至火山口內呈現陡峭懸崖地形，搜救工作面臨重重困難。機上64歲男性飛行員及2名來自台灣的41歲男性與36歲女性旅客，目前仍下落不明。

在阿蘇山搭乘觀光直升機的2名台籍旅客及駕駛目前仍未尋獲。（圖／NNN）

綜合日本媒體報導，這架由「匠航空」營運的直升機於20日上午11時左右，從阿蘇市「阿蘇卡德利動物樂園」起飛，執行約10分鐘的遊覽飛行行程，成人票價為1萬4000日圓（約2700元新台幣）。起飛後不久，直升機發出緊急訊號，乘客手機的衝擊通報裝置也發出異常警報。墜落地點位於距離起飛觀光設施約5公里的中岳火山口內，距離展望區域約500公尺處。

匠航空運航部長補佐福長秀人表示，從操縱層面來看，很難想像會出現失誤，這是目前的初步看法。該公司社長森岡匠指出，當時另一架機體也在飛行，並未收到視線顯著不良或濃霧的任何報告，公司完全避免在火山口上空正上方飛行，因為該區域一旦發生狀況，回收或應對都極為困難。不過該公司營運的遊覽直升機曾在2024年5月發生迫降事故，造成乘客及機組員3人重傷。

阿蘇山火山口邊緣非常陡峭搜救困難。（圖／熊本縣警察局）

23日上午8時30分左右，運輸安全委員會2名事故調查官進入匠航空位於阿蘇市的事務所進行調查。運輸安全委員會航空事故調查官田上啓介表示，火山口內的事故對他而言是首次遇到，預測調查將非常艱難。上午10時起，警察、消防、自衛隊及事故調查官等約40人在阿蘇廣域消防本部召開聯合協調會議，針對3人的救援方法等進行非公開討論。

搜救人員從空中出動直升機與無人機，地面則由警察及消防人員配戴防毒面具進行搜索。曾以無人機在火山口內進行調查的JDRONE野口克也指出，現場存在「四重困難」，包括火山爆發、噴火、噴氣等物理性危險，火山口內累積會讓人在數分鐘內失去意識的氣體，各處冒出蒸氣導致溫度環境持續不穩定，加上地形上易崩塌的斜面，在防止二次災害的前提下進行救援行動相當嚴峻。阿蘇山近年來多次噴出大量煙霧，持續呈現活躍的火山活動。

