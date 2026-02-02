（影）雨中悼大S太堅強了 蔡康永望雕像嘆：妳應被好好疼愛

蔡康永隔空喊話大S，留下的美麗痕跡無法抹去。(資料照，記者陳奕全攝)

〔記者傅茗渝／台北報導〕「大S」徐熙媛離世週年紀念雕像揭幕儀式，今(2日)於金寶山圓滿落幕。除了具俊曄與小S家人的守候，摯友蔡康永也在社群平台發出雕像近照，以溫柔卻充滿力量的文字悼念好友。他感嘆大S這一生為了守護身邊的人太過堅強，直言：「妳應該被好好疼愛的，但命運終究安排妳要一直堅強。」

蔡康永提到今天看到了大S的雕像，由銅與大理石打造而成，看著雕像安詳微笑的模樣，心疼表示：「我望著雕像，心裡暗暗的嘆息：妳應該被好好疼愛的，但命運終究安排妳要一直堅強。那就堅強吧，吾友。」他強調大S留下的美麗痕跡，即便死亡也無法抹去，更盛讚這份生命韌性是「最美的堅強」。

這座名為「熙媛的永恆軌道」的雕像，凝視著南方208度(2月8日)，周圍環繞著象徵「Koo」的九個立方體，象徵著愛將在宇宙中永恆運轉。即便今日細雨連綿，大S化身少女雕像，將永遠常駐在所有愛她的人心中。

