影／雨琦痛遭薇娟「出軌舒華」精神崩潰？ i-dle版〈泡沫DJ〉網笑翻：一天比一天瘋XD

香港歌手鄧紫棋前期的經典歌曲〈泡沫〉近期被改編成DJ舞曲版再度在網路翻紅，而韓國人氣女團 i-dle 成員雨琦、舒華和薇娟，近日也趕搭流行順風車，拍攝了一段超級抽象的小品劇場。只見雨琦將一塊小蛋糕送給薇娟後，她竟當場轉身把蛋糕「轉贈」舒華高調示愛，讓雨琦當場撕心裂肺，副歌更是直接「放飛自我」讓網友笑翻表示：「風格太抽象」、「宋雨琦的精神狀態超棒」、「整個團都瘋了」

事實上，這版〈泡沫〉在KPOP圈熱潮的「始作俑者」似乎又是近期以〈Not Cute〉成為話題的ILLIT，早在本月稍早就以〈泡沫DJ版〉拍攝了同一系列的失戀小劇場。而與 i-dle 同為 CUBE 旗下的師妹 LIGHTSUM 也拍攝了另一版本，讓網友笑稱：「方塊我服了你，孩子們也要拍嗎？」

i-dle 成員雨琦、舒華、薇娟拍攝〈泡沫DJ〉小劇場笑翻網友。（圖／IG：i_dle_official）





