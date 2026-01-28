影/雪地裡假裝企鵝 俄兵穿「隱形斗篷」被無人機識破炸死

俄烏戰爭開戰近四年，儘管在美國調停下，美俄烏三方終於共同進行了建設性會談，但目前俄烏雙方仍未停戰。近日在網路上瘋傳一部影片，顯示一名俄羅斯士兵身穿反無人機偽裝斗篷在戰場上遭烏克蘭無人機炸死，這款號稱能躲避熱感應攝影機的「隱形斗篷」讓士兵看起來像一隻企鵝，但最終仍無法逃過攻擊。

一名 俄軍士兵披著熱阻隔斗篷獨自穿越雪地。 （圖／翻攝X「 @astraiaintel 」）

《太陽報》27日報導，烏克蘭無人機操作員公布的第一人稱視角畫面顯示，這名俄軍士兵披著熱阻隔斗篷獨自穿越雪地，斗篷下方露出雙腳，搖擺行走的姿態加上斗篷頭罩的輪廓，讓他看起來就像一隻帝王企鵝。無人機操作員鎖定他的位置後發動攻擊，將其炸毀。據報導，普丁的士兵一直穿著這種「隱形斗篷」，試圖避免被烏克蘭的熱感應無人機發現。

廣告 廣告

此外，網上一段俄羅斯指揮官對自己部隊施行野蠻酷刑的畫面也曝光。影片顯示，一名被控逃兵的士兵在嚴寒中被倒吊綁在樹上，另一名士兵同樣被綁在樹上，被上級軍官強迫吃雪。這些受懲罰的士兵僅穿內衣褲，冬季制服已被剝除，他們在鏡頭前顫抖不已。指揮官咆哮道：「他們想從陣地逃跑，不服從命令。」他將雪塞進拒絕服從者的嘴裡，並怒罵：「吃，你這個混蛋。」其中一名被綁士兵絕望懇求「不會再犯」和「對不起，拜託」，但指揮官回應：「你需要工作，不是逃跑。我有告訴你去哪裡嗎？」

一名被控逃兵的俄羅斯士兵在嚴寒中被倒吊綁在樹上。 （圖／翻攝X「 @SanderRegter 」）

烏克蘭總統澤倫斯基表示，美國保障烏克蘭安全的計畫已「百分之百」準備就緒，等待簽署。澤倫斯基說：「對我們來說，安全保障首先是來自美國的安全保障。文件已百分之百準備好，我們正在等待夥伴確認簽署的日期和地點。」該文件隨後將送交美國國會和烏克蘭議會批准。

週末在阿布達比舉行的俄羅斯、烏克蘭與美國調解員的三方會談並未立即取得突破。談判結束後，莫斯科立即發動猛烈的夜間攻擊，造成至少1人死亡，數百萬人斷電。澤倫斯基表示，普丁發射了超過370架攻擊無人機和21枚各型飛彈，攻擊目標包括中央供暖和電網，無數平民在零度以下的嚴寒中失去暖氣。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）向記者表示，會談在「建設性氛圍」中進行，但仍有「大量工作要做」。他說：「期待初步接觸就有任何重大成果是錯誤的，但這些接觸以建設性精神開始的事實本身可以被正面看待。然而，還有大量工作要做。」俄羅斯和烏克蘭談判代表上次面對面會談是在去年夏天的伊斯坦堡，當時會談僅達成交換被俘士兵的協議。阿布達比會議是雙方首次面對面討論川普政府的計畫。

延伸閱讀

准了！黃仁勳訪陸傳捷報 路透：北京批准首批輝達H200進口

末日鐘倒數85秒！科學家揭3威脅 台灣也上榜

半導體通路被市場低估！大摩初評文曄喊買