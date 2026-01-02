影/雪山大霸線降至零下1度！步道積雪5公分 中霸山屋出水口結冰

記者高珞曦／綜合報導

受強烈大陸冷氣團影響，全台2日有感降溫，雪山當天最低溫只剩零下6度，雖然上午沒有下雪，但大霸線中霸坪10.2K、10.8K積雪厚度仍有約5公分，中霸山屋水塔出水口更因結冰無法供水。

雖然暫無下雪，但大霸線中霸坪10.2K和10.8K在2日仍有積雪達5公分。（圖／山友郭念親提供）

據中央氣象署2日觀測紀錄，南投縣信義鄉玉山風口測站測得全台最低溫零下8.5度，台中市和平區雪山圈谷測站也僅零下6度。據了解，有山友在2日中午12時許抵達大霸線中霸坪10.2K處和10.8K處，當時為陰天，氣溫只剩零下1度左右，雖然沒有下雪，但該處仍有厚達5公分的積雪，帶著霧氣的山峰四處遍布白雪。

大霸線中霸坪白雪皚皚，山峰霧氣繚繞。（圖／山友郭念親提供）

該山友也提到，因山區低溫影響，中霸山屋的水塔出水口結冰，因此無法供水，他也提醒登山客近期入山一定要備妥雪地裝備，量力而行。

