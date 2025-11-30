影/雪梨垃圾回收工廠大火釀爆炸 水泥塊飛濺畫面駭人
澳洲雪梨西部一家垃圾回收設施工廠於當地時間29日晚間發生嚴重爆炸，火焰高達15公尺，一個化學品儲罐被炸飛至空中，形成巨大火球，新南威爾斯州消防救援隊正全力撲滅大火。
據當地媒體報導，新南威爾斯州消防救援隊於晚上11點左右接獲通報，指位於聖瑪麗斯（St Marys）的垃圾回收設施發生火災。隨後現場發生巨大爆炸，水泥塊和碎片如雨般墜落，砸向在場的消防人員。爆炸威力之大，導致鄰近建築物的牆壁坍塌，碎片四處飛濺。
在灌救過程中，有兩名消防員手部受到輕傷。為了控制火勢，當局出動了50輛消防車和數百名消防員，全力阻止火勢蔓延至附近民宅。雖然火勢目前已獲得控制，但消防單位預計週日仍會有餘燼冒煙。
新南威爾斯州消防救援局局長菲尤特雷爾（Jeremy Fewtrell）表示：「這是近年來規模最大的火災之一，特別是那次爆炸的程度。」他進一步解釋，工廠裡多種不同的化學物質助長了火勢蔓延。
目前，這起嚴重火災的確切原因尚未查明，相關調查工作仍在進行中。當局同時呼籲當地居民關閉門窗，以避免吸入可能含有有害物質的煙霧。
