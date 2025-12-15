影/雪梨海灘恐攻震驚全球 川普發聲譴責反猶主義

澳洲雪梨邦代海灘（Bondi beach）於當地時間14日發生嚴重槍擊事件，兩名槍手在光明節慶典中開火掃射，造成16人死亡、數十人受傷。美國總統川普（Donald Trump）強烈譴責這起「純粹的反猶攻擊」。

美國總統川普譴責雪梨槍擊案是「純粹反猶」。（圖／美聯社）

澳洲新南威爾斯州警方14日晚間7時發布警告，通報邦代海灘發生槍擊案，呼籲民眾尋找掩護或避開該區域。據悉當時現場約有1000人參與這場名為「海邊光明節」的猶太慶典活動，突然遭到兩名持突擊步槍的槍手攻擊。

廣告 廣告

目擊者描述現場一片恐慌混亂，人群四處逃竄尋找掩護。驚人的影片畫面顯示，兩名男子手持突擊步槍對群眾開火，向驚慌失措的人群連續射擊。其中一名男子被拍到與槍手搏鬥，試圖奪取步槍阻止槍擊，警方讚揚他的英勇行為。澳洲媒體確認這名英雄為43歲的艾哈邁德（Ahmed al Ahmed）。

川普在白宮聖誕活動中也對這起事件發表談話，稱邦代海灘攻擊「可怕」且「純粹反猶」。他表示：「今天我們可以大聲說，我們慶祝光明節。」川普同時提及布朗大學另一起槍擊案，該案造成2死9傷，他向受害者家屬致意。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）稍早也表示，「反猶主義在這個世界上沒有立足之地」，美國強烈譴責此事，川普政府已將這起槍擊案定調為恐怖主義行為。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在槍擊案後的記者會上誓言要「根除」國內仇恨犯罪。他明確表示：「我們國家絕不容忍這種仇恨暴力和恐怖主義。讓我明確表示：我們將根除它。」艾班尼斯也提到「邪惡的反猶主義」。

延伸閱讀

澤倫斯基重大讓步！烏克蘭宣布放棄加入北約

美軍敘利亞遇襲3死！川普揚言採取「嚴厲報復」

紀念建國250年！美將發行川普頭像硬幣 打破百年不鑄活人傳統