影/雪梨熱門海灘傳槍響！警已逮2嫌 行動仍未結束籲民眾就地避難

澳洲也傳槍擊案！當地時間14日，雪梨邦代海灘（Bondi Beach）發生槍擊事件，目前警方已拘留兩名嫌犯，但事件仍在發展中，當局呼籲民眾就地找掩護避難。

澳洲雪梨海灘驚傳槍擊事件。

據《雪梨先驅晨報》報導，邦代海灘14日發生多起槍擊事件，目前尚不清楚是否有人中彈。新南威爾斯州警方在 X 平台上發文表示：「警方行動仍在進行中，我們繼續呼籲人們避開該區域，在現場的民眾應尋找地方避難。」

網路上流傳的影片顯示，邦代海灘上的遊客在聽到多聲槍響和警笛聲後四散奔逃。然而據路透社消息，目前無法立即證實該影片的真實性。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）發言人表示，「我們注意到邦迪海灘目前發生緊急事件，我們呼籲附近居民聽從新南威爾斯州警方的指示。」

