影/雪糕刺客！神秘塗鴉現身台中16層高大樓 警已鎖定嫌犯

台中市北區中清路一棟16層樓高的商辦大樓外牆，遭人噴上「雪糕刺客」字樣及神秘圖騰塗鴉，由於塗鴉位置高達10多樓且周邊無窗戶可供攀爬，引發外界對創作手法的熱烈討論。管委會已向轄區第二分局報案，警方正透過監視器追查塗鴉者身分。

台中市北區中清路一棟16層樓高的商辦大樓外牆，遭人噴上「雪糕刺客」字樣及神秘圖騰塗鴉。（圖/翻攝畫面）

從現場照片可見，大樓兩側頂樓外牆均出現大面積塗鴉，一側為線條粗獷交錯的圖騰，另一側則清晰寫著「雪糕刺客」四字。塗鴉從頂樓往下延伸至少5至6個樓層，分布於光滑潔白的無窗磁磚牆面，周邊既無外凸平台，窗戶與冷氣機也無法提供支撐點，但線條縱橫交錯、結構完整，顯示行為人能在高空保持相當穩定度。

廣告 廣告

專業人士研判，塗鴉客最可能在夜深人靜時潛入大樓頂樓，採取「攀降垂降」方式，利用繩索或專業固定裝備在高空進行橫向移動創作。若使用吊籠或工程設備，應會有施工紀錄或明顯痕跡，故可能性較低。街坊鄰居熱議，有人認為塗鴉者「用生命開玩笑」，也有人對這種「神乎其技」的手法感到不可思議。

專業人士研判，塗鴉客最可能在夜深人靜時潛入大樓頂樓，採取「攀降垂降」方式，利用繩索或專業固定裝備在高空進行橫向移動創作。（圖/翻攝畫面）

據了解，「雪糕刺客」為大陸流行用語，指的是藏在賣場冰箱裡面，看似其貌不揚，價格卻貴得離譜，讓消費者在結帳時毫無防備的被價格「刺傷」。2025年7月「雪糕刺客開始倒閉了」一詞更直接登上熱搜，隨後「某某刺客」也逐漸成為大陸網友流行用語，如「文具刺客」、「水果刺客」等，用來批評那些看似平平無奇卻價格驚人的產品。塗鴉動機目前仍成謎，警方持續調查中。

此外，儘管中清路白天車流量相當龐大，該路段也因聚集多間KTV、酒吧、商旅，每到夜晚總是有不少名車出沒，被稱為「老司機一條街」，但塗鴉過程竟完全無目擊者，為整起事件平添神秘感。

儘管中清路白天車流量相當龐大，該路段也因聚集多間KTV、酒吧、商旅，每到夜晚總是有不少名車出沒，被稱為「老司機一條街」，但塗鴉過程竟完全無目擊者，為整起事件平添神秘感。（圖/翻攝畫面）

警方已受理報案，員警私下對此種手法也感到嘖嘖稱奇。目前已鎖定頂樓出入口、電梯、樓梯間監視器，並回溯周邊路口影像。目前初步掌握疑似涉案對象為謝姓男子（91年次），惟多次電話聯繫均未取得回應，後續已依法寄發書面通知，請其到案說明，以釐清相關案情，警方將秉持毋枉毋縱原則，依法究辦。

第二分局分局長鍾承志呼籲，任意於建築物、公共設施或他人財物上噴漆塗鴉，已涉及刑法毀損罪，除須負擔修復費用，亦將面臨刑事責任，切勿因一時衝動或自我表現而觸法。

延伸閱讀

要求炸雞店「0成本抽成」被拒遭炎上！逢甲女大生道歉訊息曝

青山宮遶境現場出事！疑「棒球帽5人扒手團」作案

影/新莊民宅大火「少女葬身客廳」！肇因疑電線走火