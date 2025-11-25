影／雲林七旬翁便秘竟是7公分大腸癌 彰基單孔達文西SP手術助順利除癌
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】家住雲林的七旬老翁，八年前曾在國民健康署提供的大腸癌篩檢中出現糞便潛血反應，隨後接受大腸鏡檢查，當時雖發現息肉，但因檢查過程不適而中途放棄，留下陰影，並未及時處理。未料八年後，老翁出現腹脹、排便困難卻又頻頻有便意的狀況，一天幾乎有一半時間都待在馬桶上。他苦笑說：「還好家裡是坐式馬桶，不然我一定會倒下去。」
家人憂心之下陪同他至雲林基督教醫院就醫，這次醫師安排舒眠大腸鏡檢查，老翁「睡一覺醒來就做完了」，未再感到不適。然而檢查結果顯示大腸有異常病灶，經評估需手術治療。為讓父親手術過程減少疼痛、恢復更快，女兒選擇轉至彰基醫學中心接受治療，由大腸直腸外科張譽耀主任操刀，採用單孔達文西機械手臂SP系統手術。
▲老翁罹患乙狀結腸癌，腫瘤約7公分造成腸子幾乎完全阻塞。（圖／彰化基督教醫院提供）
大腸直腸外科主任張譽耀醫師表示，老翁罹患乙狀結腸癌，腫瘤約7公分造成腸子幾乎完全阻塞，也導致老翁一進食就會肚子又脹又痛；術前因為不敢進食，老翁體重下降、營養不足，也可能造成傷口癒合不良。老翁的手術其實會有兩個傷口，一個是肚子上的傷口、一個腸子的傷口，若腸子傷口癒合不良會造成腸吻合滲漏，到時就必須做人工肛門了！所幸經過提早住院，透過靜脈營養針先建立營養，讓病人強健身體後才手術，術後傷口果然順利癒合。手術順利完成，老翁術後恢復良好，疼痛程度遠低於預期，他開心表示：「沒想到這麼快就能下床，真的很感謝醫師。」
▲彰基同時配置達文西多孔系統與SP單孔系統，針對不同手術需求互補運用，為病人量身打造更精準、個人化的微創治療。（圖／彰化基督教醫院提供）
彰基目前使用單孔達文西SP系統，是全台少數擁有此設備的醫院之一。系統啟用首日，彰基總院長陳穆寬教授親自完成兩例頭頸癌的達文西切除癌症手術，都是完全無疤痕手術，不但兼顧外觀與功能，也讓病人術後出血少、住院時間短。這套設備在狹小空間中操作特別有優勢，而因為是從自然孔進行手術，病人術後的臉部外觀完全看不到開刀痕跡。`
▲國人大腸癌發生率高，提醒民眾可利用國健署糞便潛血篩檢及早發現、及早治療，降低惡化風險，守護健康。（圖／彰化基督教醫院提供）
目前彰基同時配置達文西多孔系統與SP單孔系統，可依不同疾病特性選擇最合適的機器人手術方式。張譽耀主任說明，達文西手術具備高解析3D視野與靈活精密的機械手臂，可減少傷口與疼痛。多孔系統操作範圍廣，但腹壁仍需數個小切口；SP單孔系統則將傷口減少到只需一個，更適合年長或希望減少不適的患者。目前全台僅有不到十台SP系統，彰基同時具備兩套設備，能針對不同手術需求互補運用，為病人量身打造更精準、個人化的微創治療。
張譽耀主任提醒，大腸癌長期位居國人十大癌症發生率前幾名，但透過國健署提供的糞便潛血篩檢，可早期發現、早期治療，避免疾病惡化。彰基醫學中心每年收治相當多經外院檢出的大腸癌患者，約有三成個案是在院外篩檢後轉介來本院治療，其中以南投地區民眾居多，顯示跨區民眾對彰基手術品質與技術的信任。未來，醫院也將持續強化篩檢宣導與精準手術發展，期盼守護更多中部地區民眾的健康。
