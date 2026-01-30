影/雲林九芎神木山林大火！消防奮戰10小時成功撲滅

雲林縣古坑鄉草嶺村石壁仙谷九芎神木後方，昨(29)日晚間驚傳山林火警，火勢迅速延燒，火線長達400公尺。消防單位接獲通報後，立即派遣人員趕赴現場搶救，歷經10小時奮力灌救，火勢於今(30)日凌晨被全面撲滅，燃燒面積約1公頃，所幸未傳出人員傷亡。這已是半個月內，當地發生的第二起山林火災。

火災現場。（圖／中天新聞）

雲林縣消防局說明，火警於昨晚7時41分通報，第一線人員迅速抵達現場。然而，由於地勢陡峭、夜間視線不佳，加上山區風勢助燃，火勢一度迅速蔓延，火線長達400公尺。消防隊緊急調派多組人力進行佈線灑水，設法控制火勢。經過數小時的努力，火勢在今日凌晨0時48分逐步受到控制，並於凌晨3時24分完全撲滅明火。隨後，消防隊利用紅外線熱顯像儀檢測地表餘溫，並持續灑水警戒，至凌晨4時40分確認火勢徹底撲滅。

火災畫面。（圖／中天新聞）

為防止復燃，消防局安排古坑及草嶺分隊的人員與車輛留守現場，並於天亮後再度派員巡檢。此次火災共出動草嶺義消15人及古坑義消2人協助救災，燃燒範圍約長200公尺、寬50公尺，初步估計受災面積約為1公頃。

消防局表示，火災的具體起火原因仍有待後續調查釐清。消防局呼籲民眾進入山林活動時，務必提高防火意識，避免火源引發災害。





