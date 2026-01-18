影/雲林二手車行凌晨遭襲！3名惡煞砸毀進口車損失數十萬

雲林縣斗南鎮一間二手車行於今（18）日凌晨遭3名蒙面男子持球棒砸毀車輛，造成2輛BMW及1輛賓士嚴重毀損，損失估計數十萬元。警方調查後表示，此事件源於買賣糾紛，已掌握涉案人身分，正積極追緝中。

雲林縣斗南鎮一間二手車行於今（18）日凌晨遭3名蒙面男子持球棒砸毀車輛，造成2輛BMW及1輛賓士嚴重毀損，損失估計數十萬元。（圖／翻攝畫面，下同）

監視器畫面顯示，凌晨1點36分左右，一輛白色轎車停在車行外，3名蒙面男子下車後手持球棒衝入店內，對停放的進口轎車猛烈攻擊。這些惡煞不分青紅皂白就朝車輛揮打，短短不到一分鐘時間內，將車輛的擋風玻璃、車窗、引擎蓋及大燈全數砸壞，隨後迅速逃離現場。

業者表示，事發當下店內無人，他們並沒有和別人結怨，對於突然被砸店感到困惑，被波及的3輛進口轎車損失慘重，包含車窗、擋風玻璃、引擎蓋及大燈全被砸壞，損失約數十萬元。

斗南分局偵查隊副隊長洪財興表示，目前已掌握特定對象積極偵辦查緝到案。警方初步調查，這起事件疑似因為車行與顧客之間的買賣糾紛所引起，雙方彼此認識。據了解，嫌犯約一兩年前曾向該車行購車，將車輛改裝後發生故障，要求車行維修，但車行正在了解故障原因期間，便遭到這場報復行動。

警方呼籲民眾處理事情應保持理性，循正常管道處理，避免使用不法方式。如有違法行為，警方將依法追究偵辦，可能涉及毀損罪、社會秩序維護法及聚眾鬥毆等罪責。

