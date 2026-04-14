影／雲林老農相繼確診攝護腺癌 彰基新式影像導引切片提升早期發現率

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▲陳俊吉主任表示，彰基整合分院與總院資源，推動無縫轉診，並承接健康台灣深耕計畫，攜手埔基強化偏鄉攝護腺癌照護。（圖／彰化基督教醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】來自雲林的兩位七旬農民，近期因泌尿系統不適至雲基醫院就醫，經檢查發現攝護腺特異抗原（PSA）指數異常，轉至彰基醫學中心進一步接受新式「攝護腺切片影像導引融合系統」檢查。其中一人因具家族病史而提高警覺，最終在早期階段確診攝護腺癌；另一位則於確診後接受海福刀（HIFU）治療，順利完成療程，恢復良好。

彰基泌尿外科陳俊吉主任指出，根據衛福部最新統計，攝護腺癌已位居台灣男性癌症死因第四名。他觀察到，彰化、南投與雲林地區有許多務農或從事勞力工作的長輩，往往因為「怕痛、怕麻煩、怕耽誤農忙」而抗拒到大醫院就醫，直到出現骨痛無法行走時才求診，卻往往已是癌症晚期。

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▲林奇柏醫師說明，「影像導引融合切片」從會陰處進行取樣，感染低、安全性高，恢復快、影響小，適合高齡及慢性病患者。（圖／彰化基督教醫院提供）

為了打破基層勞動者「就醫耗時」的困境，陳俊吉主任表示，彰基作為彰投雲唯一的醫學中心，除了體系分院間的醫療服務網絡外，亦承接「健康台灣深耕計畫」建構專屬的「攝護腺癌綠色通道」。偏鄉民眾可先在住家附近的體系分院或合作醫院（如埔里基督教醫院）進行初步的抽血篩檢；一旦發現指數異常，便能透過雙向轉診制度，以最快速度「通關」至總院接受即時且高品質的醫療服務。這套跨院區的整合照護模式，不僅讓長輩免去反覆奔波折騰，更能精準守護在地農工族群的勞動力與健康。他也呼籲在外打拼的子女應多留意父親排尿狀況，善用在地醫療資源及早篩檢。

▲攝護腺癌早期無症狀，傳統切片恐有偽陰性；MRI融合影像導引切片可精準取樣，大幅提升偵測率。（圖／彰化基督教醫院提供）

收治兩位患者的彰基泌尿外科林奇柏醫師表示，攝護腺癌早期多無明顯症狀，傳統切片多採系統性取樣方式，依攝護腺不同區域進行多點採樣，常需切片十餘針，但仍可能出現「有病灶卻未取樣到」的偽陰性情形，部分患者需重複接受切片檢查。相較之下，影像導引融合切片可結合磁振造影（MRI）與即時超音波影像，精準鎖定疑似病灶位置，進行標靶式取樣，大幅提升精準率，尤其位置在攝護腺頂端及前端的病灶，最多可提升4-5倍偵測率。

▲「傳統切片與影像導引融合切片」比較表。（圖／彰化基督教醫院提供）

林奇柏醫師進一步說明，新式切片多採會陰途徑進行，相較於傳統經直腸切片，可大幅降低感染風險，整體安全性較高，且術後恢復快、對日常生活影響較小，對於高齡或合併慢性疾病的患者而言，是相對合適的檢查方式。

林奇柏醫師表示，攝護腺癌治療需依據癌症期別、腫瘤位置及患者整體健康狀況進行個別化評估。彰基提供多元治療選項，包括密切追蹤、手術治療、放射線治療，以及高強度聚焦超音波治療（HIFU，俗稱海福刀、海神刀）與藥物治療（如雄性素去除療法、化學治療及標靶治療等）。

對於侷限型攝護腺癌患者，海福刀治療為一項微創選擇，透過特殊探頭經直腸進入，搭配影像導引精準定位，將高能量超音波聚焦於腫瘤位置，產生高溫以破壞癌細胞。相較於傳統手術，具有無需開刀、出血少、恢復較快等優點，副作用相對較低。以本次案例為例，接受海福刀治療的患者術後住院天數短，恢復情形良好，已能順利回到日常生活與務農工作，顯示在適當條件下，透過精準診斷搭配合適治療，可兼顧治療效果與生活品質。

林奇柏醫師提醒，若出現排尿困難、頻尿、夜尿增加等情形，或有攝護腺癌家族病史者，應提高警覺，建議定期接受PSA檢查，必要時進一步評估是否安排影像導引切片，以利早期發現、及早治療。