影/雲林重大交通噩耗！2人慘死「1人命危搶救中」

現場相當慘烈！今天（14日）清晨在雲林縣斗南鎮發生重大交通噩耗，3輛車撞成一團，其中小貨車的車頭整個撞爛消失，駕駛跟女乘客當場慘死，另有一輛車的駕駛命危搶救中，事發瞬間的監視器畫面也曝光。

事故現場。 （圖／翻攝畫面）

據雲林縣消防局的救援資訊，事發在大同路609號前，事發時間約在清晨6點，獲報後共出動斗南、虎尾、高鐵、公園4個分隊的人車，合計14位消防員、4輛救護車、3輛各式消防車趕往。

事故現場。 （圖／翻攝畫面）

警消人力趕抵後，發現狀況相當嚴重，3輛車撞成一團，其中小貨車的車頭整個撞爛消失，車身側翻，零件、物品散落，另輛白色小客車的車頭也全毀，半輛車嚴重毀損，經檢傷小貨車的40歲男駕駛跟40歲女乘客當場慘死，白車的男駕駛昏迷不醒，仍在虎尾若瑟醫院搶救，另輛紅色事故車的駕駛臉部受傷送斗六成大醫院搶救，車禍起因跟肇責歸屬仍有待查明。

