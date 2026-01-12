影/雲林驚見毀滅性事故！「車撞成鐵麻花、電桿斷」慘烈直擊

撞得相當悽慘！昨（11日）晚間在雲林縣虎尾鎮發生嚴重車禍，有輛黑色休旅車高速撞斷電線桿，整輛車的車頭撞成鐵麻花，駕駛的傷勢也曝光。

車禍現場。 （圖／中天新聞）

據警消的救援資訊，事發的確切地點是在穎川里的防汛道路上，時間是昨晚8點50分，33歲張男開著休旅車經過時，疑似精神不濟高速自撞電線桿，車頭全毀，電線桿也當場被撞斷。

車禍現場。 （圖／中天新聞）

據《ETtoday新聞雲》的報導，附近居民表示，當下有看到這輛休旅車「好像打滑一樣，滑行撞上電線桿」，在附近堤防慢跑的民眾也有聽到撞擊巨響，並跑過去看發現這駭人一幕。

車禍現場。 （圖／中天新聞）

肇事張男自行脫困，左手及右小腿有擦挫傷，被送往虎尾若瑟醫院治療，無生命危險。警方目前持續調查他是否有酒駕、毒駕或是精神不濟才肇事。

車禍現場。 （圖／中天新聞）

車禍現場。 （圖／中天新聞）

